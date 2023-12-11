Полметра снега навалило Петербургу с начала снегопадов

К 11 декабря общая высота снежного покрова в Петербурге превысила полметра, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Самым снежным было начало сезона, а на минувшей неделе, с 4 по 10 декабря, осадков выпало всего 3 см.
В отсутствие снегопадов дорожники вывозили остатки снега, что выпал ранее, и обрабатывали проезжую часть и тротуары от гололеда. За неделю на обработку дорог израсходовали более 20 тонн соли. Количество вывезенного на утилизацию снега превысило полмиллиона кубометров. Также за прошедшую неделю вывезли почти тысячу кубометров мусора и более 10 тонн смета, добавляют в комитете.
Снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга с начала сезона приняли уже
В понедельник, 11 декабря, петербургские дороги убирают 937 машин и 931 дворник. Вопросы и заявки по уборке принимает дежурная служба комитета по благоустройству по телефону: 314-60-13. Номера горячих линий подведомственных предприятий опубликованы на сайте ведомства.