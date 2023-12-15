Все по нормам. Управляющая компания прокомментировала видео с дворниками на Васильевском острове

Дворники управляющей компании «Возрождение», работу которых показывали жители, действовали в соответствии с нормой. Выметать весь снег они не должны, заявили «Фонтанке» в УК 15 декабря.



О том, что жители дома №30 на 13-й линии Васильевского острова недовольны уборкой снега во дворе, «Фонтанка» рассказывала в этом материале. На кадрах, присланных читателем, видно, как дворники убирают лишь узкую тропинку у дома и детскую площадку, не уделяя внимания основной части двора.

«Фонтанка» пыталась дозвониться до УК «Возрождение», чтобы получить комментарий, но там никто не отвечал на звонки. Однако позже на почту издания пришло письмо с требованием опровергнуть вышедший материал.