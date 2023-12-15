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    Все по нормам. Управляющая компания прокомментировала видео с дворниками на Васильевском острове

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    8 комментариев

    Дворники управляющей компании «Возрождение», работу которых показывали жители, действовали в соответствии с нормой. Выметать весь снег они не должны, заявили «Фонтанке» в УК 15 декабря.

    О том, что жители дома №30 на 13-й линии Васильевского острова недовольны уборкой снега во дворе, «Фонтанка» рассказывала в этом материале. На кадрах, присланных читателем, видно, как дворники убирают лишь узкую тропинку у дома и детскую площадку, не уделяя внимания основной части двора.

    «Фонтанка» пыталась дозвониться до УК «Возрождение», чтобы получить комментарий, но там никто не отвечал на звонки. Однако позже на почту издания пришло письмо с требованием опровергнуть вышедший материал.

    «Полагаем, что данная статья наносит ущерб деловой репутации Общества, носит провокационный характер, направлена на формирование у жителей данного дома стойкого негативного мнения о деятельности выбранной ими управляющей организации», — говорится в письме.

    Руководство управляющей компании заявляет, что при уборке сотрудники следуют нормам жилищного законодательства Петербурга. Ссылаясь на документ, там пояснили, что УК должна очищать от снега подходы к парадным дома и отмостки, то есть то, что входит в общее имущество дома. Уборка остальной части двора — компетенция Василеостровской РЖА, и именно туда необходимо обращаться жильцам, заявили в УК.

    «Таким образом, сведения о ненадлежащей уборке территории от снега со стороны управляющей компании, размещенные в статье, не соответствуют действительности и должны быть опровергнуты», — указано в письме.

    «Фонтанка» также обратилась за комментарием в администрацию Василеостровского района.

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    Комментарии 8

    commentator15 Дек 2023 в 16:03
    К пуговицам претензии есть? Нет. Пришиты намертво, не оторвешь.
    +0−0
    Карабас Барабас15 Дек 2023 в 15:17
    Эти товарищи с репутацией которой невозможно нанести ущерб вследствие её полного отсутствия, только деньги горазды собирать, и перекладывать ответственность, лишь бы самим ничего не делать.
    +3−0
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