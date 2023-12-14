Мужчину затянуло под колеса электрички в Петербурге

Транспортная полиция проводит проверку после смертельного травмирования пешехода на железной дороге.



Как сообщает пресс-служба ведомства 14 декабря, инцидент произошел около восьми утра у железнодорожной станции Шувалово. По предварительной информации, 39-летний нетрезвый мужчина стоял в опасной близости у путей перед проходящим электропоездом «Выборг — Петербург».



Машинист сигналил ему, но наезда избежать не удалось.



От полученных травм мужчина скончался.



Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

