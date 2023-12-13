Как выглядят последствия непогоды на юге России. Без электричества — более 400 тысяч человек

Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии в пяти регионах России, включая соседнюю с Ленинградской Псковскую область. Ледяной дождь, снег, гололёдно-изморозевые отложения оставили без электричества сотни тысяч людей. Последствия наглядно демонстрирует на фото Минэнерго РФ.
По данным на 11 часов утра 13 декабря, в общей сложности без электроснабжения остаются более 400 тысяч человек в Ростовской и Псковской областях, Республике Дагестан, ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Минэнерго России. В Ростовской области количество отключенных от электроэнергии за ночь сократили со 180 до 100 тысяч человек. Ремонт затрудняет непогода. Накануне в регионе из-за обледенения надломилась опора ЛЭП, а Ростов-на-Дону из-за ледяного дождя замерз так, что люди добирались до работы и школы ползком, а трамваи, троллейбусы и электрички ярко искрили в попытках проехать по маршруту.
В Псковской области без электричества остаются более 8 тысяч человек в 658 населенных пунктах. Для восстановления снабжения привлекли аварийно-восстановительные бригады из соседних регионов. В Дагестане из-за продолжительных дождей без электроснабжения остаются около 70 тысяч человек в 21 населенном пункте. В ЛНР от электричества остаются отключенными более 120 тысяч человек, отключения там длятся с вечера 11 декабря. Работы осложняют гололед и сильный ветер. Еще 106,5 тысяч человек в 258 населенных пунктах сидят без электричества в ДНР.
Энергетики работают над восстановлением снабжения круглосуточно. Министерство взяло ситуацию на особый контроль.