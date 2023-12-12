Ветер и гололед оставили без электричества 150 тысяч человек в Ростовской области

В Ростовской области — масштабные отключения электроэнергии, в одном из районов введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала непогода — гололед и порывистый ветер. В столице региона прошел ледяной дождь, и горожане наблюдают «салюты» от электротранспорта.



Без электричества остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском и Каменском районах, рассказал 12 декабря в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Аксае и Аксайском районе введен режим ЧС, там ситуация самая сложная. В Аксае сегодня из-за обледенения надломилась и согнулась опора линии электропередачи.