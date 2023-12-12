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    Ветер и гололед оставили без электричества 150 тысяч человек в Ростовской области

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    В Ростовской области — масштабные отключения электроэнергии, в одном из районов введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала непогода — гололед и порывистый ветер. В столице региона прошел ледяной дождь, и горожане наблюдают «салюты» от электротранспорта.

    Без электричества остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском и Каменском районах, рассказал 12 декабря в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. В Аксае и Аксайском районе введен режим ЧС, там ситуация самая сложная. В Аксае сегодня из-за обледенения надломилась и согнулась опора линии электропередачи.

    По словам губернатора, для устранения последствий задействовали 160 бригад региональных электросетевых организаций. Работают 497 человек и 202 единицы техники. ПАО «Россети» дополнительно направило в Ростовскую область более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. Ведутся работы для организации временного электроснабжения через резервные источники.

    Столица региона Ростов-на-Дону из-за ледяного дождя превратился в гигантский каток. Местные жители делятся в Сети видео, как до школы и работы приходится добираться буквально ползком. Из-за льда электротранспорт в городе устраивает световое шоу: искрят трамваи, троллейбусы и даже электрички.

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    Ростовская областьГололедЛедяной дождьОтключение электроэнергии
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