    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    758мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.98eur98.08

    В Ростове-на-Дону ледяной апокалипсис достиг апогея. Люди ползут в сторону работы и школы

    4942
    14 комментариев

    Ростов-на-Дону 12 декабря удерживает за собой звание самого большого катка России. В соцсетях продолжают появляться видеоролики, описывающие весь масштаб ледяного безобразия. Пока некоторые горожане отправляются в травму после выхода из дома, выжившие пытаются приручить стихию.

    Суворовский Ростов-на-Дону • News

    На одном из роликов, например, запечатлены школьники, вынужденные ползти к школе, потому что в горку на ногах подниматься совершенно невозможно. На другом видео девушка вышла на улицу на коньках и наслаждается зеркальным льдом в сквере у дома, нарезая красивые круги острыми лезвиями.

    Это Ростов, детка! Типичный РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Всеобщее обледенение спровоцировало поиск полезных лайфхаков. Жители Ростова-на-Дону уже натягивают на кроссовки металлические губки для посуды, чтобы быстро добежать из одной точки в другую, сохранив голову и конечности целыми.

    Прокуратура накануне сообщила о начале проверочных мероприятий. Надзорный орган пообещал следить за тем, насколько ответственно коммунальные службы посыпают улицы песком и солью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    РостовРостов-на-ДонуЛедяной дождьНепогода
    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close