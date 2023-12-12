В Ростове-на-Дону ледяной апокалипсис достиг апогея. Люди ползут в сторону работы и школы

Ростов-на-Дону 12 декабря удерживает за собой звание самого большого катка России. В соцсетях продолжают появляться видеоролики, описывающие весь масштаб ледяного безобразия. Пока некоторые горожане отправляются в травму после выхода из дома, выжившие пытаются приручить стихию.

На одном из роликов, например, запечатлены школьники, вынужденные ползти к школе, потому что в горку на ногах подниматься совершенно невозможно. На другом видео девушка вышла на улицу на коньках и наслаждается зеркальным льдом в сквере у дома, нарезая красивые круги острыми лезвиями.

Всеобщее обледенение спровоцировало поиск полезных лайфхаков. Жители Ростова-на-Дону уже натягивают на кроссовки металлические губки для посуды, чтобы быстро добежать из одной точки в другую, сохранив голову и конечности целыми.



Прокуратура накануне сообщила о начале проверочных мероприятий. Надзорный орган пообещал следить за тем, насколько ответственно коммунальные службы посыпают улицы песком и солью.

