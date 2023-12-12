Фото: опора ЛЭП надломилась и согнулась пополам из-за льда в Ростовской области

Из-за обледенения надломилась и согнулась пополам опора линии электропередачи в городе Аксай Ростовской области — жители остались без света. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает местное издание 161.RU.
«Из-за сильной гололедной нагрузки и из-за превышения нормативов по этой нагрузке есть повреждение опоры», — объяснили произошедшее в «Россети Юг».
Сейчас на месте работает ремонтная бригада. Как пишет издание, без света остались несколько десятков улиц. Восстановить подачу электричества обещают ориентировочно в течение нескольких часов.