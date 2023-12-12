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    Фото: опора ЛЭП надломилась и согнулась пополам из-за льда в Ростовской области

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    13 комментариев

    Из-за обледенения надломилась и согнулась пополам опора линии электропередачи в городе Аксай Ростовской области — жители остались без света. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает местное издание 161.RU.

    Фото: читатель 161.RU
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    «Из-за сильной гололедной нагрузки и из-за превышения нормативов по этой нагрузке есть повреждение опоры», — объяснили произошедшее в «Россети Юг».

    Сейчас на месте работает ремонтная бригада. Как пишет издание, без света остались несколько десятков улиц. Восстановить подачу электричества обещают ориентировочно в течение нескольких часов.

    Фото: читатель 161.RU

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    Комментарии 13

    Гость12 Дек 2023 в 15:43
    ИЧ0?
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