В Ростовской области всё еще хуже, чем днем. Без света там уже более 180 000 человек

Ситуация с отключениями из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной, заявил вечером 12 декабря губернатор региона Василий Голубев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава области привел оперативные данные по состоянию на 21:00.
«Без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе», — сказано в сообщении губернатора.
Губернатор Голубев уточнил, что компания «Россети» привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 504 человека и 192 единицы техники, работы идут круглосуточно.
Напомним, причиной масштабных отключений электроэнергии в Ростовской области стала непогода — гололед и порывистый ветер. Днем в обесточенной зоне оказались 150 тысяч человек. В Аксае и Аксайском районе ввели режим ЧС, там ситуация самая сложная. В Аксае сегодня из-за обледенения надломилась и согнулась опора линии электропередачи.
Столица региона Ростов-на-Дону из-за ледяного дождя превратился в гигантский каток. Местные жители делятся в Сети видео, как до школы и работы приходится добираться буквально ползком.