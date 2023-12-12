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    В Ростовской области всё еще хуже, чем днем. Без света там уже более 180 000 человек

    1980
    8 комментариев

    Ситуация с отключениями из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной, заявил вечером 12 декабря губернатор региона Василий Голубев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава области привел оперативные данные по состоянию на 21:00.

    «Без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе», — сказано в сообщении губернатора.

    Губернатор Голубев уточнил, что компания «Россети» привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 504 человека и 192 единицы техники, работы идут круглосуточно.

    Напомним, причиной масштабных отключений электроэнергии в Ростовской области стала непогода — гололед и порывистый ветер. Днем в обесточенной зоне оказались 150 тысяч человек. В Аксае и Аксайском районе ввели режим ЧС, там ситуация самая сложная. В Аксае сегодня из-за обледенения надломилась и согнулась опора линии электропередачи.

    Столица региона Ростов-на-Дону из-за ледяного дождя превратился в гигантский каток. Местные жители делятся в Сети видео, как до школы и работы приходится добираться буквально ползком.

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    Ледяной дождьРостовская область
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    Комментарии 8

    28020880112 Дек 2023 в 22:53
    Свет дали?)
    +0−0
    Гость12 Дек 2023 в 22:44
    Не жалко.
    +1−0
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