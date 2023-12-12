В Ростовской области всё еще хуже, чем днем. Без света там уже более 180 000 человек

Ситуация с отключениями из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной, заявил вечером 12 декабря губернатор региона Василий Голубев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава области привел оперативные данные по состоянию на 21:00.



«Без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе», — сказано в сообщении губернатора.

