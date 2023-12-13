Военный попытался улететь из России в Таиланд по паспорту брата-близнеца

Желание отдохнуть за границей стоило красноярскому военному 125 тысяч рублей, а вместо пляжа пришлось проводить время в суде. Он попытался вылететь из страны по паспорту близнеца.
Ефрейтор из Красноярска в апреле 2023 года попытался пересечь границу РФ, чтобы улететь на отдых в Таиланд, пишет 13 декабря NGS24.RU со ссылкой на Красноярский гарнизонный военный суд. Поскольку выезд за пределы страны ему временно запрещен, мужчина решил воспользоваться загранпаспортом своего брата-близнеца. Военный предъявил его на паспортном контроле пункта пропуска в международном аэропорту Красноярск и был задержан сотрудниками пограничного контроля.
В отношении ефрейтора возбудили уголовное дело о попытке незаконного пересечения границы. Красноярский гарнизонный военный суд признал его виновным по ч.3 ст.30, ч.1 ст.322 УК РФ и в качестве наказания назначил штраф в 125 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, и стороны могут его обжаловать.