Военный попытался улететь из России в Таиланд по паспорту брата-близнеца

Желание отдохнуть за границей стоило красноярскому военному 125 тысяч рублей, а вместо пляжа пришлось проводить время в суде. Он попытался вылететь из страны по паспорту близнеца.



Ефрейтор из Красноярска в апреле 2023 года попытался пересечь границу РФ, чтобы улететь на отдых в Таиланд, пишет 13 декабря NGS24.RU со ссылкой на Красноярский гарнизонный военный суд. Поскольку выезд за пределы страны ему временно запрещен, мужчина решил воспользоваться загранпаспортом своего брата-близнеца. Военный предъявил его на паспортном контроле пункта пропуска в международном аэропорту Красноярск и был задержан сотрудниками пограничного контроля.