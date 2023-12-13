«Без дополнительных ассигнований мы исчерпываем возможности помогать Украине». Что сказали Байден и Зеленский на совместной пресс-конференции

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский по завершении двусторонних переговоров выступили на совместной пресс-конференции в Белом доме.

По словам Байдена, США рассчитывают на победу Украины в конфликте — «это наша цель». Вступление Украины в НАТО будет рассматриваться только после ее возможной победы.

Также Байден прокомментировал неодобрение Конгрессом дополнительных бюджетных ассигнований для Украины. В таких условиях администрация США быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву.



«Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — сказал американский лидер (перевод по ТАСС).



Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит «поставлять Украине критически важное вооружение и технику, пока есть силы». В пример он привел военную помощь Киеву на 200 млн долларов, о которой он объявил во вторник: в пакет, по его словам, вошло «такое критически необходимое оснащение, как средства ПВО, артиллерия и боеприпасы».



Зеленский на встрече с Байденом поблагодарил США за 200 млн долларов и попросил как можно скорее передать Украине ещё 300 млрд долларов из замороженных на Западе российских активов. Он также повторил, что не представляет возможными какие-либо территориальные уступки для урегулирования конфликта.

Байден, кроме того, коснулся ситуации в Израиле. Необходимость борьбы с ХАМАС не уменьшает ответственности Израиля за обеспечение безопасности мирных палестинцев, подчеркнул Байден. Он также отметил, что Вашингтон не знает наверняка, есть ли в подземных туннелях в секторе Газа, затапливаемых Израилем, заложники ХАМАС.



Зеленский прибыл в Вашингтон с визитом. Во вторник в Конгрессе США от встретился с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также с президентом Байденом.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. На саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года Киев заверили, что это произойдет, «когда для этого будут выполнены необходимые условия».