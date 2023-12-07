Сенат США отклонил проект помощи Израилю и Украине

Сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины, Израиля, Тайваня, а также о финансировании погранслужбы на границе США и Мексики на сумму 110 млрд долл. За законопроект проголосовали 49, а 51 против, сообщает The Washington Post. Сенаторы приступили бы к рассмотрению, если бы инициатива получила поддержку 60 законодателей.
Белый дом ранее заявлял, что без одобрения этого проекта деньги для помощи Украине у США закончатся через несколько недель. Законопроект предполагает выделение Киеву 61 млрд долларов.
Республиканцы настаивают на том, чтобы в пакет были включены поправки об обеспечении безопасности и ужесточении иммиграционной политики на границе с Мексикой.
Президент США Джо Байден призвал отложить межпартийные разногласия и предупредил об ужасных последствия для Киева, что станет «подарком» Путину. Байден подчеркнул, что готов «пойти на существенные компромиссы на границе», если это необходимо для прохождения пакета через Конгресс.