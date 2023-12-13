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    Зеленский в США выступил в Конгрессе и получил от Байдена 200 млн долларов

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    Байден призвал конгресс профинансировать дополнительную помощь Украине перед каникулами, а также объявил о выделении 200 миллионов долларов отдельной военной помощи в день прибытия президента Украины Владимира Зеленского в США 12 декабря. Об этом сообщает Reuters.

    12 декабря Зеленский провел встречи с законодателями на Капитолийском холме и президентом США. Пока итогом его визита стали 200 млн долларов. Судя по публикациям в американских СМИ, ему не удалось убедить спикера Майка Джонсона изменить свою позицию по предоставлению помощи Украине — она должна быть увязана с выделением средств для ограничения миграции на южной границе Соединенных Штатов. Байден же просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

    Как сообщал ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, у Белого дома к концу 2023 года закончатся средства для военной помощи Украине. Это произойдет, если не поступит дополнительного финансирования.

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