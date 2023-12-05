Помощник президента США заявил, что ресурсы для военной помощи Украине закончатся к концу года

У Белого дома к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине. Это произойдет, если не поступит дополнительного финансирования, рассказал 4 декабря на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что направляемая Украине помощь «укрепила американский военно-промышленный комплекс и привела к запуску и расширению производственных линий». Но без дополнительных ассигнований, который одобрит Конгресс, у Вашингтона не будет возможности выделить вооружение с американских складов «без воздействия на собственную боеготовность», цитирует Салливана ТАСС.
Ранее глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо, в котором предупредила американских законодателей, что ресурсы для помощи Украине полностью закончатся к концу календарного года. Она отметила, что у США нет «волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией, поскольку закончились деньги и почти закончилось время».
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге также заявил, что США полагаются на остатки средств для помощи Украине, более 97% от объема финансирования исчерпано.
Сенат Конгресса 15 декабря должен уйти на рождественские каникулы.
Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства президент США Джо Байден подписал 17 ноября. В документ не включена помощь Израилю и Украине, о которой ранее просил американский лидер.
Ранее Байден просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. Но недавно избранный спикер палаты представителей, республиканец Джонсон, предложил разделить основной бюджет и помощь Израилю и Украине.