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    Помощник президента США заявил, что ресурсы для военной помощи Украине закончатся к концу года

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    У Белого дома к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине. Это произойдет, если не поступит дополнительного финансирования, рассказал 4 декабря на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он отметил, что направляемая Украине помощь «укрепила американский военно-промышленный комплекс и привела к запуску и расширению производственных линий». Но без дополнительных ассигнований, который одобрит Конгресс, у Вашингтона не будет возможности выделить вооружение с американских складов «без воздействия на собственную боеготовность», цитирует Салливана ТАСС.

    Ранее глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо, в котором предупредила американских законодателей, что ресурсы для помощи Украине полностью закончатся к концу календарного года. Она отметила, что у США нет «волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией, поскольку закончились деньги и почти закончилось время».

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге также заявил, что США полагаются на остатки средств для помощи Украине, более 97% от объема финансирования исчерпано.

    Сенат Конгресса 15 декабря должен уйти на рождественские каникулы.

    Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства президент США Джо Байден подписал 17 ноября. В документ не включена помощь Израилю и Украине, о которой ранее просил американский лидер.

    Ранее Байден просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. Но недавно избранный спикер палаты представителей, республиканец Джонсон, предложил разделить основной бюджет и помощь Израилю и Украине.

    Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

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