Помощник президента США заявил, что ресурсы для военной помощи Украине закончатся к концу года

У Белого дома к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине. Это произойдет, если не поступит дополнительного финансирования, рассказал 4 декабря на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



Он отметил, что направляемая Украине помощь «укрепила американский военно-промышленный комплекс и привела к запуску и расширению производственных линий». Но без дополнительных ассигнований, который одобрит Конгресс, у Вашингтона не будет возможности выделить вооружение с американских складов «без воздействия на собственную боеготовность», цитирует Салливана ТАСС.

