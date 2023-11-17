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    Байден подписал закон о временном бюджете США без помощи Израилю и Украине

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    Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства подписал президент США Джо Байден. В документ не включена помощь Израилю и Украине, о которой ранее просил американский лидер.

    Как сообщает 17 ноября пресс-служба Белого дома, федеральным ведомствам до 19 января выделят ассигнования в два этапа. Первый этап финансирования до 19 января включает средства на военное строительство и выплаты ветеранам, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На остальные цели деньги поступят до 2 февраля Это позволит избежать шатдауна — остановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

    Ранее Байден просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. Но недавно избранный спикер палаты представителей, республиканец Джонсон, предложил разделить основной бюджет и помощь Израилю и Украине.

    В итоге в Сенате документ поддержали 87 человек, 11 выступили против. В Палате представителей за законопроект проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95.

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