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    Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине

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    Законопроект о двухэтапном финансировании правительства одобрила палата представителей конгресса США. Документ не включает в себя помощь Украине и Израилю. Сенат должен утвердить его до конца недели, сообщает 15 ноября РБК со ссылкой на CNN.

    Законопроект приняли 336 голосами конгрессменов, против голосовали 95 человек (93 республиканца и два демократа).

    Первый этап финансирования до 19 января включает выделение средств на военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На остальные цели средства выделят до 2 февраля, пишет РИА Новости.

    Президент США Джо Байден одобрит законопроект, если его примет сенат, добавляет Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

    Ранее Байден просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. Но недавно избранный спикер палаты представителей, республиканец Джонсон предложил разделить помощь Израилю и Украине, а позже республиканцы внесли законопроект о помощи только Израилю, не включающий средства для Украины. Документ заблокировала демократическая партия.

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    Гость15 Ноя 2023 в 09:23
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