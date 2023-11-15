Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине

Законопроект о двухэтапном финансировании правительства одобрила палата представителей конгресса США. Документ не включает в себя помощь Украине и Израилю. Сенат должен утвердить его до конца недели, сообщает 15 ноября РБК со ссылкой на CNN.



Законопроект приняли 336 голосами конгрессменов, против голосовали 95 человек (93 республиканца и два демократа).

