Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине

Законопроект о двухэтапном финансировании правительства одобрила палата представителей конгресса США. Документ не включает в себя помощь Украине и Израилю. Сенат должен утвердить его до конца недели, сообщает
Законопроект приняли 336 голосами конгрессменов, против голосовали 95 человек (93 республиканца и два демократа).
Первый этап финансирования до 19 января включает выделение средств на военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На остальные цели средства выделят до
Президент США Джо Байден одобрит законопроект, если его примет сенат, добавляет Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
Ранее Байден просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. Но недавно избранный спикер палаты представителей, республиканец Джонсон предложил разделить помощь Израилю и Украине, а позже республиканцы внесли законопроект о помощи только Израилю, не включающий средства для Украины. Документ заблокировала демократическая партия.