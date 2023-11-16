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    Конгресс США одобрил временный бюджет, не включающий помощь Украине и Израилю

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    Сенат Конгресса США принял законопроект о временном финансировании правительства, который поможет избежать шатдауна. Документ не включает финансирование для Израиля и Украины.

    В Сенате документ поддержали 87 человек, 11 выступили против. В Палате представителей накануне за законопроект проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95, пишет 16 ноября «Коммерсантъ».

    Как утверждает Politico со ссылкой на источник в Белом доме, ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект.

    Первый этап финансирования до 19 января включает выделение средств на военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На остальные цели средства выделят до 2 февраля.

    Ранее Байден просил конгресс согласовать бюджет, в котором были предусмотрены 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля. Но недавно избранный спикер палаты представителей, республиканец Джонсон предложил основной бюджет и помощь Израилю и Украине.

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    Комментарии 7

    Гость16 Ноя 2023 в 08:19
    Побирушки загрустили!
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