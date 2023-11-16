Конгресс США одобрил временный бюджет, не включающий помощь Украине и Израилю

Сенат Конгресса США принял законопроект о временном финансировании правительства, который поможет избежать шатдауна. Документ не включает финансирование для Израиля и Украины.



В Сенате документ поддержали 87 человек, 11 выступили против. В Палате представителей накануне за законопроект проголосовали 336 конгрессменов, против выступили 95, пишет 16 ноября «Коммерсантъ».



Как утверждает Politico со ссылкой на источник в Белом доме, ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект.



Первый этап финансирования до 19 января включает выделение средств на военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На остальные цели средства выделят до 2 февраля.

