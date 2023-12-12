Те же шины, только в профиль. На заводе «Айкон Тайерс» рассказали, как пережили уход финнов

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На шинном заводе «Айкон Тайерс» (бывший финский производитель Nokian Tyres) под Петербургом запустили в серийное производство летние шины под новым брендом. Резина Icon Tyres поступит в продажу уже весной 2024 года. По этому случаю на заводе рассказали, как пережили уход финнов и смену собственника и на что пришлось пойти ради сохранения производства.



Шинный завод в составе финского концерна Nokian Tires во Всеволожске построили в мае 2005 года, а уже в июне он выпустил первые шины. В апреле 2022 года пятый пакет санкций запретил экспорт шин из России в страны Европейского Союза, а также многих видов сырья и материалов, которые завод использовал в производстве и раньше приобретал в Европе. На этом фоне совет директоров концерна Nokian Tires с конца июня 2022 года объявил о контролируемом уходе с российского рынка. Победителем тендера по продаже бизнеса стало ПАО «Татнефть». Сделка была закрыта в марте 2023 года.



За 19 лет существования завода в общей сложности в него было инвестировано более 1 миллиарда евро. На пике до 80% всего объема легковых шин, которые производила компания, производились на мощностях всеволожской фабрики, с ее конвейера в год выходило 17 миллионов шин. В 2022 году две трети всего произведенного во Всеволожске объема продукции уходило на экспорт в 40 стран мира, в том числе страны Северной, Центральной, Западной и Восточной Европы, а также в США и Канаду. По условиям сделки завод потерял возможность производить шины под брендом Nokian Tires, а также использовать суббренды Hakkapeliitta для зимних шин и Hakka для летних. Если сейчас где-то еще находят резину Nokian Tires, то это лишь остатки.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Летом 2022 года мы запустили программу локализации. В общей сложности в рамках программы мы локализовали более 100 проектов, связанных с технологическим оборудованием, IT-системами, решениями для поддержания бизнеса, сервисами для потребителей. Отдельный блок посвятили вопросам обеспечения сырьем и материалами, — говорит генеральный директор компании Андрей Пантюхов.



На автономный режим — по сырью, материалам, IT-решениям — завод вышел к концу 2022 года.

Что касается персонала, удалось сохранить лишь ключевую команду. В 2022 году на заводе объявили программу добровольного выхода, в результате оптимизации численность персонала сократили с 1,5 тысячи человек до 1,1 тысячи. Впрочем, штат снова наращивают — за этот год в компанию пришли 78 новых работников.



Удалось сохранить технологические процессы и регламенты. А вот отдел исследования и разработок, который, начиная от разработки материалов, конструкции шин, шипов и так далее и заканчивая тестированием и сертификацией продукции, ранее был полностью сосредоточен в Финляндии, пришлось собирать с нуля.



— Мы изучили лучшие практики и в нашей бывшей материнской компании, и в других ведущих мировых шинных производителях, взяли за основу и переложили на нашу почву, — рассказывает Андрей Пантюхов.

Никаких изменений на производстве не произошло. Все оборудование,

какое было, продолжает работать. Изменилась только оснастка — на пресс-формах для боковин больше нет лого Nokian Tyres.

— Сейчас завод работает не на полную загрузку. Мы фактически законсервировали наиболее старые производственные линии, хотя они в отличном состоянии и еще поработают, покажут себя. Работаем на более новых линиях, — говорит Андрей Пантюхов.



Точных цифр по загрузке завод не раскрывает, но если говорить в объеме суточного выпуска, то он составляет чуть меньше половины от максимальной производственной мощности.

Начиная с летнего сезона 2024 года все шины завод будет выпускать под брендом Icon Astrograph в премиальной линейке и Icon Nordman — в средне-ценовом сегменте, который в будущем сменит имя на Icon Character.



Семейство летних шин Icon Astrograph составят три модели — Ultra 2, Aqua 3 и Eco 3. Как объясняют на заводе, с этими шинами российские автолюбители знакомы по маркам Nokian Tyres Hakka Black, Blue и Green.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

