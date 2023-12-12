Лоси устроили драку под Петербургом на глазах у беременной самки

Любопытную сценку зафиксировала фотоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Зачем лоси дерутся перед Новым годом, он рассказывает 12 декабря в своём канале «Каждой твари по паре» .

Период брачных отношений у лосей закончился еще в конце октября. В ноябре взрослые самцы сбросили свои рога — за ненадобностью, а у молодежи рожки (маленькие, с небольшим количеством отростков) будут красоваться на голове до Нового года или даже дольше.

«Во Всеволожском районе мне удалось получить видео, на котором юные самцы активно выясняют отношения перед самкой. Устроили, можно сказать, предновогодний турнир. Смысла сейчас в этом нет никакого, ведь все лосихи уже беременны. Но как же, имея рога, не помериться силой, тем более в присутствии дамы?» — отмечает Павел Глазков.

