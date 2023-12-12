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    Лоси устроили драку под Петербургом на глазах у беременной самки

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    Любопытную сценку зафиксировала фотоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Зачем лоси дерутся перед Новым годом, он рассказывает 12 декабря в своём канале «Каждой твари по паре».

    Период брачных отношений у лосей закончился еще в конце октября. В ноябре взрослые самцы сбросили свои рога — за ненадобностью, а у молодежи рожки (маленькие, с небольшим количеством отростков) будут красоваться на голове до Нового года или даже дольше.

    «Во Всеволожском районе мне удалось получить видео, на котором юные самцы активно выясняют отношения перед самкой. Устроили, можно сказать, предновогодний турнир. Смысла сейчас в этом нет никакого, ведь все лосихи уже беременны. Но как же, имея рога, не помериться силой, тем более в присутствии дамы?» — отмечает Павел Глазков.

    Гон — период продолжения рода — длился у лосей с конца августа до конца октября. Они боролись за самок, пробегали большие расстояния, почти ничего не ели. В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей. В Петербурге в 2023 году их насчитали 32 особи.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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