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    Лоси сейчас ничего не едят, а с криками бегают по ночам

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    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков
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    В Ленинградской области продолжается гон у лосей. Об этом 18 сентября сообщает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Рогоносцы» в поисках самок за сутки преодолевают десятки, а иногда и сотни километров. Они бегают по лесам в тёмное время суток, издавая призывный звук — глухое мычание, похожее на стон. Отдыхают днём. Такой напряженный период жизни у них продлится примерно до середины октября. Всё это время они почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела. Один такой крупный самец промчался мимо видеоловушки во Всеволожском районе Ленобласти.

    «В поисках самок женихи выбегают и на дороги. Водители, будьте особенно внимательны, особенно в сумеречное и ночное время!» — напоминает биолог.

    Снижения скорости и повышенного внимания требует знак «Осторожно: дикие животные». Однако лоси могут появиться в любом месте дороги. Заходят они и в районы жилой застройки. В Петербурге в 2023 году, по данным комитета по природопользованию, обитают 32 лося. В Ленинградской области их около 24 тысяч.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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