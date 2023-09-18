Лоси сейчас ничего не едят, а с криками бегают по ночам

В Ленинградской области продолжается гон у лосей. Об этом 18 сентября сообщает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
«Рогоносцы» в поисках самок за сутки преодолевают десятки, а иногда и сотни километров. Они бегают по лесам в тёмное время суток, издавая призывный звук — глухое мычание, похожее на стон. Отдыхают днём. Такой напряженный период жизни у них продлится примерно до середины октября. Всё это время они почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела. Один такой крупный самец промчался мимо видеоловушки во Всеволожском районе Ленобласти.
«В поисках самок женихи выбегают и на дороги. Водители, будьте особенно внимательны, особенно в сумеречное и ночное время!» — напоминает биолог.
Снижения скорости и повышенного внимания требует знак «Осторожно: дикие животные». Однако лоси могут появиться в любом месте дороги. Заходят они и в районы жилой застройки. В Петербурге в 2023 году, по данным комитета по природопользованию, обитают 32 лося. В Ленинградской области их около 24 тысяч.