Липовый сад един. Бизнесмена, который судится с комблагом, привлекли за кота в законе

Бизнесмен, который закупал деревья для сада напротив Мариинского дворца, решив бороться за свои деньги, тут же получил анекдотический поворот в биографии. Ему предъявили экстремизм за кота-положенца, Фима Жиганец не даст соврать.

Основатель бренда Беркано Павел Герасимов 11 декабря вышел из Кировского районного суда с решением о штрафе в тысячу рублей — а мог бы и на 15 суток уехать. История, достойная сериала уровня «Слова пацана». О том, что он без пяти минут экстремист, Герасимов узнал 5 ноября, когда его остановили инспекторы ГИБДД за нарушение правило дорожного движения. В процессе составления протокола, рассказал он «Фонтанке», выяснилось, что предприниматель числится в каком-то розыске. Пока ждали оперов, а бизнесмен пытался выяснить, что вообще происходит, сотрудникам ГИБДД позвонили и сказали его отпустить.

У предпринимателя сейчас хватает других забот. «Фонтанка» подробно описывала коллизию с временным садом за 140 млн рублей, который комблаг торжественно открыл на Синем мосту в мае и уже успел демонтировать. Свои вазоны для него поставляла компания Герасимова и даже сумела как-то получить за них деньги от смольнинского садово-паркового предприятия. Но и деревья тоже покупало его юрлицо, чтобы по договору передать СПП. Вот здесь и загвоздка: деревья уже пересадили из кашпо в петербургскую почву, а денег Герасимов не дождался. Сейчас он пытается добиться их через суд, и речь более чем о 60 млн рублей. Все осложняется интересом СК и КСП к самому контракту на организацию сада.



Герасимов попытался выяснить, что за правонарушение за ним числится. И наткнулся на пугающее наименование: центр «Э» ГУ МВД. Именно там на него составили протокол о нарушении: якобы он допустил «публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», то есть нарушил ч.1. ст. 20.3 КоАП РФ (диапазон возмездия — от тысячного штрафа до 15 суток). Организация эта — международное общественное движение А.У.Е.* (признано экстремистским в России и запрещено в 2020 году). Герасимов, выпускник академии прокуратуры и в прошлом сотрудник Следственного комитета Центрального района и таможни, вздрогнул.



Впрочем, недоумение длилось недолго. В протоколе написано, что, собственно, демонстрация произошла в аккаунте бизнесмена в Telegram — то есть в шапке профиля, куда загружают фотографии. Герасимов вспомнил, что на заводе, где производится его уличная мебель и прочие изделия, в шутку расписали светильник в виде пузатого кота тюремными татуировками. Обрабатывать изображение «Фонтанке» пришлось на полном серьезе — как фотографию торса какого-нибудь убежденного завсегдатая колонии.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Про одну из кошачьих «наколок» в протоколе говорится: «вражда заключенных и представителей власти настолько сильна, что заключенные при любом удобном случае стремятся набить данную татуировку, символизирующую их ненависть к тюремным надзирателям, полиции, судьям».

Насчет другой — приводят авторитетное мнение российского исследователя блатного жаргона Фимы Жиганца: она является ответом на приветствие «вечер в хату» и зачастую имеет агрессивное продолжение, которое опять же выражает враждебное отношение воров, живущих по понятиям, к сотрудникам силовых структур. «Разместив указанную фотографию в аккаунте пользователя… мессенджера Telegram, доступ к которой имеют все пользователи сети Интернет, в том числе несовершеннолетние лица, гр. Герасимов фактически выразил свое согласие на свободное использование контента любым лицом», — считают в центре «Э».

«Распространение информации об общественном движении «А.У.Е.»* вызывает большой общественный резонанс среди населения Российской Федерации, направлено на манипулирование общественным мнением, создание обстановки социальной напряженности, — читал далее бизнесмен, пытаясь проснуться, — а с точки зрения граждан, среди которых пропагандируются такие убеждения, провоцирует формирование негативного отношения к действующей власти, формирует принцип замещения свода законов и правил, принятых в цивилизованном, законопослушном обществе, на воровские правила, которые призваны вытеснить все остальные условности и наделить действия живущего по понятиям особым смыслом».



Временем правонарушения обозначили 14 сентября, 9.50 утра — когда его и выявили (то есть зашли в Telegram), хотя фото висит в профиле не первый год. Герасимов отмотал события назад и неизбежно пришел к выводу: кто-то решил рассмотреть древнего шуточного кота через недельку после выхода на «Фонтанке» материала о его споре с комблагом и СПП. В нем бизнесмен упирал на то, что пока с ним не рассчитались по договору за деревья, вся эта красота, которой хвастается город, принадлежит предпринимателю (как и сейчас, если буквально читать его договор с городским СПП). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Я эти деревья могу на дачу увезти». Почему сад перед Мариинским дворцом не принадлежит городу

О заседании в Кировском районном суде Герасимову сообщили в субботу 9 ноября, его адвокат оказался в командировке. В итоге утром в понедельник бизнесмен пошел в суд один, вооружившись правовой позицией, в которой оспаривал формулировки протокола: профиль в Telegram не предназначен для публичного доступа, да и до нужного фото нужно специально долистать; административного расследования не проводилось — как и экспертизы. Уже в суде он устно добавил насчет своего прошлого в прокуратуре и публикаций в СМИ, после которых все и закрутилось. Отдельно настаивал, что расписанный светильник не более чем шутка, которая не пропагандирует, а высмеивает запрещенную символику.



— Из чего следует, что высмеивает? — недоверчиво уточнила судья. — Потому что оно размещено на игрушечном коте, — не зная, что еще добавить, ответил Герасимов. Рассмотрение дела не отложили, написать на месте ходатайство об экспертизе тоже не удалось. Через 10 минут судья признала Герасимова виновным, но оценила дерзкого кота по нижней границе наказания — в тысячу рублей штрафа. Бизнесмен намерен обжаловать и его.

«Фонтанка» связалась в главой комблага Василием Пониделко, чтобы узнать, не чиновники ли проявили такой интерес к профилю бизнесмена, который пытается взыскать деньги с подведомственного им предприятия. Тот заверил, что слышит от корреспондента историю про кота впервые. Он также добавил, что комитет в диалоге с Герасимовы и настроен помочь ему, решив спор в рамках законодательства.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»



* Движение признано экстремистским в России и запрещено в 2020 году.