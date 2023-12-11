Благоустройство пляжей и скульптуры нерп. Турбизнес Петербурга высказался, на что надо тратить курортный сбор

Власти Петербурга спросили у бизнеса, на что следует потратить курортный сбор, который они начнут собирать с 1 апреля 2024 года. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма 11 декабря, представители гостиниц, которым предстоит стать операторами сбора, и деловых объединений в сфере туризма высказали свое мнение в рамках Общественного совета по курортному сбору, который впервые прошел в Северной столице.



Ранее в Смольном прогнозировали, что в 2024 году соберут с гостей города около 300 млн рублей. Причем город начнет тратить деньги еще до того, как их соберет: курортный сбор будет авансирован бюджетом Петербурга. Так что жители и гости Северной столицы смогут увидеть результаты уже в следующем году, отмечают в пресс-службе комитета.

