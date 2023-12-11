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    Благоустройство пляжей и скульптуры нерп. Турбизнес Петербурга высказался, на что надо тратить курортный сбор

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    Власти Петербурга спросили у бизнеса, на что следует потратить курортный сбор, который они начнут собирать с 1 апреля 2024 года. Как сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма 11 декабря, представители гостиниц, которым предстоит стать операторами сбора, и деловых объединений в сфере туризма высказали свое мнение в рамках Общественного совета по курортному сбору, который впервые прошел в Северной столице.

    Ранее в Смольном прогнозировали, что в 2024 году соберут с гостей города около 300 млн рублей. Причем город начнет тратить деньги еще до того, как их соберет: курортный сбор будет авансирован бюджетом Петербурга. Так что жители и гости Северной столицы смогут увидеть результаты уже в следующем году, отмечают в пресс-службе комитета.

    Перечень объектов, на которые пойдут деньги, будет утвержден правительством Петербурга.

    Однако бизнес предложил направить их на благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе: «Ласковый» и «Дюны», которые, в частности, планируется украсить небольшими скульптурами балтийских кольчатых нерп.

    Также рекомендовано сделать вклад в реставрацию Московских триумфальных ворот и потратить деньги на создание фонтана в Линейном парке на намываемой территории Василеостровского района.

    В 2025 году бизнес хотел бы на средства от курортного сбора провести реконструкцию Марсова поля, а также реализовать два проекта по благоустройству: поставить скульптуру «Ассоль» на Южной дороге Крестовского острова и «Цветочные часы» в Александровском парке.

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    Курортный сбор в Петербурге
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