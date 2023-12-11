ФСБ: в Крыму ликвидирована глубоко законспирированная сеть агентов спецслужб

В Крыму раскрыта и ликвидирована глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, созданная под контролем Запада. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Целями планируемых атак были глава Крыма Аксенов, председатель парламента Константинов, блогер Талипов и общественный деятель Царев», — говорится в сообщении.

Задержаны 18 человек, в том числе агенты. Предполагается, что они причастны к совершению пяти диверсий. Десять человек уже осуждены за подготовку терактов. В 2023 году предотвращены 14 диверсионно-террористических актов в Крыму. Среди них — подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Найдено 15 схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки. Следственные органы расследуют более 30 уголовных дел террористической направленности.