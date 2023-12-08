Торговый центр в Екатеринбурге поднял стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь из-за сильных морозов

Администрация торгового центра «Академический» в спальном районе Екатеринбурга приняла решение поднять стоимость парковки на период сорокаградусных морозов. Об этом 8 декабря сообщает городской портал E1.RU.
Повышенная цена действует в период с 12 часов ночи до восьми утра. Так, чтобы оставить автомобиль на теплой подземной парковке торгового центра, необходимо заплатить 10 тысяч рублей, но это стоимость одного часа. Стоимость парковки за всю ночь обойдется жителям в 80 тысяч рублей.
Посетители кинотеатра и ресторана, расположенных в ТРЦ, могут воспользоваться парковкой на прежних условиях — 50 рублей в час. Но эта цена действует в течение часа с момента выдачи чека.
Корреспонденту издания подтвердили повышение стоимости по официальному номеру паркинга «Академического».
В течение недели Свердловскую область накроют сорокаградусные морозы, что почти на 20 градусов ниже нормы. Накануне в городе стало непривычно пусто: детей оставили дома, многие студенты также не поехали на занятия — всё из-за холодов. Причем, аномально низкая погода будет сохраняться в регионе всю следующую неделю.