Где искать тяжелый люкс в Петербурге. Топ-6 квартир Петербурга, интерьер которых вас поразит

Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Как за 750 млн рублей купить самую помпезную квартиру Петербурга — «Фонтанка» в объявлениях о продаже квартир нашла максимально китчевые и вызывающие варианты. Мы помним, что обидеть художника может каждый, поэтому просто показываем квартиры Петербурга, интерьер которых впечатляет слабонервных.



Порой вдохновение настолько неодолимо, что плод творческого порыва превосходит все самые дерзкие ожидания. Смотришь — и диву даешься: как же на зависть смело высказался автор! С Петровских времен недостаток вкуса компенсировался тяжестью кошелька. Но что 200–300 лет назад было уважаемым ампиром и рококо, сейчас вызывает скорее изумление: как в таком жить-то?









Даешь золото

Многие считают, что классика — это вензеля, рюши, обивка в цветочек и как можно больше золота. В этой квартире в элитном жилом комплексе на берегу Малой Невки сошлись все атрибуты: обои с ретропринтом, люстра с подвесками на золотых рожках, шторы со сборками, светлая мебель с вензелями и позолоченным кантом. Предусмотрели в комнатах и как можно больше колонн и карнизов. И золота. Имитация благородного металла украшает и двери, и дверные арки, и даже изразцы на печи. Словно и не квартира вовсе, а дворец. В котором придется жить каждый день, а не любоваться на картинке глянцевого журнала.



Фото: «Яндекс.Недвижимость» Поделиться Поделиться





Фото: «Яндекс.Недвижимость» Поделиться Поделиться





Купить 4-комнатную квартиру 264,5 м² по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский проспект, 30 — id 954566802389403171 — по цене 140 млн руб. на «Яндекс.Недвижимости» (ya.ru)







Здоровье не купишь

Трудно сказать, на какой элемент в этом дизайнерском решении смотреть в первую очередь — то ли на фиалковые диваны и стены, то ли на пурпурные вставки на заднем плане, то ли разглядывать золоченые башни в правом углу снимка. А то ли и вовсе отправиться восхищаться черно-красной ванной? В любом случае новый владелец «трешки» в 124 квадрата на Петровском проспекте точно не прогадает: ученые уверяют, что фиолетовый цвет и его оттенки благотворно влияют на здоровье — ускоряют движение лимфы и хорошо действуют на селезенку.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





3-комнатная квартира, 124 м², 5/10 эт., на продажу в Санкт-Петербурге | Купить квартиру | «Авито» (avito.ru)







Наполниться энергией

В пятикомнатной квартире на проспекте Динамо — торжество роскоши. Здесь в отделке, как пишет продавец, использованы полудрагоценные камни, кожа рептилий, красное дерево и эксклюзивная мебель. И хотя учебники по дизайну советуют использовать золотой в пропорции один к трем по отношению ко всей палитре, равномерно распределяя его по всем зонам помещения, здесь решили правилом пренебречь. Ведь золоченые портьеры, потолочные вставки, светильники, столик со стульями и даже картина с напольным покрытием словно созданы для того, чтобы вызывать чувство радости, оптимизма и энергии. Что особенно ценно в городе, где за весь уходящий год солнце светило лишь 91 день.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





5-комнатная квартира, 342 м², 2/6 эт., на продажу в Санкт-Петербурге | Купить квартиру | «Авито» (avito.ru)







Почувствовать себя падишахом

Тема золота в питерских интерьерах весьма популярна. Назло врагам — на радость маме, в шестикомнатной квартире на проспекте Римского-Корсакова усилили благотворное воздействие на организм золотой аркой во всю комнату, золочеными вставками в кухонном гарнитуре и такого же цвета фартуком. Восседая на лазурного цвета с позолотой диване, так легко почувствовать себя падишахом! А все благодаря авторскому дизайну в классическом стиле. Монархом восточной страны можно возомнить себя и в ванной комнате. Тем более что их на площади в 113 «квадратов» две.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





6-комнатная квартира, 113 м², 3/5 эт., на продажу в Санкт-Петербурге | Купить квартиру | «Авито» (avito.ru)







Почивать в кровати Марии-Антуанетты

В квартире на Большой Пушкарской улице, которая, на минуточку, раскинулась на 540 квадратных метров, избыток пространства скрадывает черный. Разве поспоришь, что он создает чувство глубины и таинственности? Золотой здесь отнюдь не ключевой, он лишь добавляет яркости и блеска стенам и потолкам. К слову, здесь удалось так изловчиться в отделке, что в любом из помещений можно вкусить и классики, и арт-нуво, и арт-деко, что «позволит вам окунуться и насладиться вкусом аристократичной жизни XIX века», уверяет продавец. Ну вот скажите на милость, разве вот этот овальный кабинет с расписными потолками и небесно-голубыми креслами не тянет на будуар Марии-Антуанетты? Нет? Ну, может быть. Зато кровать в императорской спальне, как уверяет продавец, точно королевы, жены Людовика XVI.



Фото: onrealt.ru Поделиться Поделиться





Фото: onrealt.ru Поделиться Поделиться





Фото: onrealt.ru Поделиться Поделиться





Глядя на фотографии пятикомнатной квартиры на Ленинском проспекте, можно сказать только одно: «Ах!» Что будет, если увидеть все это великолепие вживую, мы даже не беремся загадывать. Анималистические принты в отделке интерьеров встречаются не так часто, поскольку позволить себе их могут лишь сильные и смелые личности. Ведь тигр ассоциируется именно с этими эпитетами. А еще с природной красотой, самобытностью и экспрессивностью. Вот вам и результат эклектической импровизации. В туалетной комнате нашлось место окрасу, имитирующему шкуры животного: как вам биде под снежного барса? Как правильно охарактеризовать стиль интерьера, решайте сами, поскольку мы разрываемся между тяжелым люксом и гламуром.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Фото: avito.ru Поделиться Поделиться



