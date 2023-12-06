    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -14

    1 м/с, вос

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.58eur99.13

    Пожар в Консерватории

    «Это кошмар!» «Фонтанка» показывает первые минуты пожара в консерватории

    7329
    15 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Первые минуты пожара в Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова сняли на видео рабочие, покидающие здание на Театральной площади. В кадре треск пламени, разлетающиеся искры и лестница, от которой, как говорят, ничего не осталось.

    Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря. Как рассказал собеседник, близкий к проведению работ в консерватории, загорелись два складских помещения, огонь также перекинулся на коридор.

    «Это кошмар! — описывает увиденное за хлипкой дверью один из рабочих и торопит коллег: — Выходи-выходи, брат».

    В кадре лестница, которая ведёт к складу. «Перила, перекрытия — всё деревянное. Сгорела полностью», — говорит собеседник.

    Сигнал о пожаре в здании консерватории, многолетнюю реконструкцию которого рассчитывают завершить в следующем году, поступил в МЧС в 12:46. Возгоранию присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности — 1-бис. По данным ведомства, полыхало на первом этаже на площади в 100 квадратных метров.

    Подрядчик уточнил, что пожар начался со склада.

    Открытое пламя огнеборцам удалось потушить в 14:50. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

    Все, что известно, рассказываем в онлайн-трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарКонсерватория
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close