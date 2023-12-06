«Это кошмар!» «Фонтанка» показывает первые минуты пожара в консерватории

Первые минуты пожара в Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова сняли на видео рабочие, покидающие здание на Театральной площади. В кадре треск пламени, разлетающиеся искры и лестница, от которой, как говорят, ничего не осталось.

Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря. Как рассказал собеседник, близкий к проведению работ в консерватории, загорелись два складских помещения, огонь также перекинулся на коридор.

«Это кошмар! — описывает увиденное за хлипкой дверью один из рабочих и торопит коллег: — Выходи-выходи, брат».