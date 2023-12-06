«Это кошмар!» «Фонтанка» показывает первые минуты пожара в консерватории

«Фонтанка.ру»
Первые минуты пожара в Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова сняли на видео рабочие, покидающие здание на Театральной площади. В кадре треск пламени, разлетающиеся искры и лестница, от которой, как говорят, ничего не осталось.
Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря. Как рассказал собеседник, близкий к проведению работ в консерватории, загорелись два складских помещения, огонь также перекинулся на коридор.
«Это кошмар! — описывает увиденное за хлипкой дверью один из рабочих и торопит коллег: — Выходи-выходи, брат».
В кадре лестница, которая ведёт к складу. «Перила, перекрытия — всё деревянное. Сгорела полностью», — говорит собеседник.
Сигнал о пожаре в здании консерватории, многолетнюю реконструкцию которого рассчитывают завершить в следующем году, поступил в МЧС в 12:46. Возгоранию присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности — 1-бис. По данным ведомства, полыхало на первом этаже на площади в 100 квадратных метров.
Подрядчик уточнил, что пожар начался со склада.
Открытое пламя огнеборцам удалось потушить в 14:50. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.
Все, что известно, рассказываем в онлайн-трансляции.