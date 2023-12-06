Службу по призыву могут разрешить проходить в ФСБ. Но будут исключения

Закон «О Федеральной службе безопасности» предлагают дополнить статьей, разрешающей призывникам проходить службу в ФСБ РФ. Соответствующие поправки ко второму чтению добавили в законопроект, который разрешает Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте Госдумы.



Сейчас граждане России могут проходить военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют этот список, позволяя отслужить также в органах Федеральной службы безопасности. Исключение предусмотрено для четырех категорий. Пройти службу в ФСБ призывники не смогут, если они: