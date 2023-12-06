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    Службу по призыву могут разрешить проходить в ФСБ. Но будут исключения

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    Закон «О Федеральной службе безопасности» предлагают дополнить статьей, разрешающей призывникам проходить службу в ФСБ РФ. Соответствующие поправки ко второму чтению добавили в законопроект, который разрешает Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте Госдумы.

    Сейчас граждане России могут проходить военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют этот список, позволяя отслужить также в органах Федеральной службы безопасности. Исключение предусмотрено для четырех категорий. Пройти службу в ФСБ призывники не смогут, если они:

    • имеют гражданство (подданство) другой страны, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право гражданина РФ на постоянное проживание в другом государстве;
    • имеют или имели судимость, в том числе снятую или погашенную, либо если уголовное преследование в отношении их было прекращено по истечении срока, примирению сторон, амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
    • употребляли наркотики или психотропные вещества без назначения врача;
    • признаны иностранными агентами.

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, второе чтение законопроекта может пройти в четверг, 7 декабря, а третье — на следующей неделе. Об этом он рассказал 6 декабря в своем телеграм-канале.

    Законопроект был внесен в Госдуму 22 сентября, а 17 октября его приняли в первом чтении. Документ предполагает, что Росгвардия получит право создавать собственные добровольческие формирования, которые смогут выполнять отдельные задачи в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженных конфликтов и так далее. Одновременно Госдуме предложили ввести уголовную и административную ответственность за фейки и дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. 19 октября законопроект о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии приняли в первом чтении.

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    ГосдумаФСБРосгвадияПризыв на военную службу
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    Комментарии 27

    Гость06 Дек 2023 в 16:30
    В пыточных недобор?
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