Службу по призыву могут разрешить проходить в ФСБ. Но будут исключения

Закон «О Федеральной службе безопасности» предлагают дополнить статьей, разрешающей призывникам проходить службу в ФСБ РФ. Соответствующие поправки ко второму чтению добавили в законопроект, который разрешает Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Сейчас граждане России могут проходить военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют этот список, позволяя отслужить также в органах Федеральной службы безопасности. Исключение предусмотрено для четырех категорий. Пройти службу в ФСБ призывники не смогут, если они:
- имеют гражданство (подданство) другой страны, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право гражданина РФ на постоянное проживание в другом государстве;
- имеют или имели судимость, в том числе снятую или погашенную, либо если уголовное преследование в отношении их было прекращено по истечении срока, примирению сторон, амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
- употребляли наркотики или психотропные вещества без назначения врача;
- признаны иностранными агентами.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, второе чтение законопроекта может пройти в четверг, 7 декабря, а третье — на следующей неделе. Об этом он рассказал 6 декабря в своем телеграм-канале.
Законопроект был внесен в Госдуму 22 сентября, а 17 октября его приняли в первом чтении. Документ предполагает, что Росгвардия получит право создавать собственные добровольческие формирования, которые смогут выполнять отдельные задачи в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженных конфликтов и так далее. Одновременно Госдуме предложили ввести уголовную и административную ответственность за фейки и дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. 19 октября законопроект о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии приняли в первом чтении.