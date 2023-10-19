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    Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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    22 комментария

    Законопроект о введении дисциплинарной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии приняла Госдума в первом чтении 19 октября. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Документ вносила группа парламентариев во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном. Он дополнил законопроект о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования по указу президента.

    Санкции за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, предлагается внести в ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

    Максимальный штраф для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

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    Комментарии 22

    28029605019 Окт 2023 в 16:30
    Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 15:58
    Требую в нагрузку также принять закон о наказаниях за дискредитацию крыс, мышей, блох, клопов, глистов и тараканов! Это никуда не годится! Весь город усеян рекламой, дискредитирующей этих прекрасных созданий!
    +2−0
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