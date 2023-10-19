Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Законопроект о введении дисциплинарной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии приняла Госдума в первом чтении 19 октября. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Документ вносила группа парламентариев во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном. Он дополнил законопроект о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования по указу президента.
Санкции за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, предлагается внести в
Максимальный штраф для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.