Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Законопроект о введении дисциплинарной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии приняла Госдума в первом чтении 19 октября. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Документ вносила группа парламентариев во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном. Он дополнил законопроект о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования по указу президента.

