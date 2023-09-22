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    В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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    7 комментариев

    В Госдуму внесли поправки в законы о фейках и дискредитации армии и добровольцев. Предлагается также ввести уголовную и административную ответственность за фейки и дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Такие документы опубликовали на сайте нижней палаты парламента 22 сентября.

    Согласно законопроектам, составы статей, касающихся распространения ложной информации о вооруженных силах и добровольцах, хотят дополнить пунктом о добровольческих формированиях войск Национальной гвардии РФ.

    При этом сам законопроект о добровольцах Росгвардии еще не принят. Его анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн 21 сентября. В пятницу документ был внесен в Думу.

    Законопроект предполагает, что Росгвардия получит право создавать добровольческие формирования по указу президента. Эти формирования будут иметь возможность участвовать в выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций и в других схожих ситуациях.

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    Комментарии 7

    Гость22 Сен 2023 в 18:44
    За дискредитацию тех кто устанавливает прожиточный минимум и считает что на него можно долго жить ещё не придумали статью?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:28
    Ударная осенняя сессия началась!!!!! Ура.
    Так держать!!!!
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:24
    Народная мудрость.Бойся коня сзади, корову спереди. Депутата и сенатора со всех сторон.
    +6−0
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