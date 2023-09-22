В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию добровольцев Росгвардии

В Госдуму внесли поправки в законы о фейках и дискредитации армии и добровольцев. Предлагается также ввести уголовную и административную ответственность за фейки и дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Такие документы опубликовали на сайте нижней палаты парламента 22 сентября.



Согласно законопроектам, составы статей, касающихся распространения ложной информации о вооруженных силах и добровольцах, хотят дополнить пунктом о добровольческих формированиях войск Национальной гвардии РФ.

При этом сам законопроект о добровольцах Росгвардии еще не принят. Его анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн 21 сентября. В пятницу документ был внесен в Думу.