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    И «Вагнер» ни при чем. Добровольческие формирования при Росгвардии узаконят в России

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    Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации представят пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои собственные добровольческие формирования. Этот шаг предполагает, что Росгвардия получит полномочия и механизмы, аналогичные тем, которые уже установлены для Министерства обороны России. Об этом 21 сентября в своем telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

    Парламентарий обосновывает свою инициативу тем, что сотрудники Росгвардии не только участвуют в боевых действиях, но и охраняют государственную границу, участвуют в теробороне и борются с терроризмом.

    Законопроект предполагает, что Росгвардия получит право создавать добровольческие формирования по указу президента. Эти формирования будут иметь возможность участвовать в выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций и в других схожих ситуациях.

    По его словам, правовые и социальные гарантии для добровольцев МО РФ в случае принятия законопроекта распространятся и на добровольческие формирования Росгвардии.

    Депутат Хинштейн уточнил, что законопроект не имеет ничего общего со слухами о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» перейдут в Росгвардию. Он подчеркнул, что законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии не предусматривает включения в ведомство целых организаций, речь идет об отдельных гражданах.

    Законодатель предполагает, что проект будет рассмотрен в «максимально краткие сроки».

    4 августа президент России подписал закон, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, включая танки. Закон был принят после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» и его главы Евгения Пригожина.

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    Александр ХинштейнРосгвардияГосдума РФ
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