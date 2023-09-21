И «Вагнер» ни при чем. Добровольческие формирования при Росгвардии узаконят в России

Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации представят пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои собственные добровольческие формирования. Этот шаг предполагает, что Росгвардия получит полномочия и механизмы, аналогичные тем, которые уже установлены для Министерства обороны России. Об этом 21 сентября в своем telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.
Парламентарий обосновывает свою инициативу тем, что сотрудники Росгвардии не только участвуют в боевых действиях, но и охраняют государственную границу, участвуют в теробороне и борются с терроризмом.
Законопроект предполагает, что Росгвардия получит право создавать добровольческие формирования по указу президента. Эти формирования будут иметь возможность участвовать в выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации, военного положения, в условиях вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций и в других схожих ситуациях.
По его словам, правовые и социальные гарантии для добровольцев
Депутат Хинштейн уточнил, что законопроект не имеет ничего общего со слухами о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» перейдут в Росгвардию. Он подчеркнул, что законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии не предусматривает включения в ведомство целых организаций, речь идет об отдельных гражданах.
Законодатель предполагает, что проект будет рассмотрен в «максимально краткие сроки».
4 августа президент России подписал закон, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, включая танки. Закон был принят после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» и его главы Евгения Пригожина.