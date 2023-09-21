И «Вагнер» ни при чем. Добровольческие формирования при Росгвардии узаконят в России

Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации представят пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои собственные добровольческие формирования. Этот шаг предполагает, что Росгвардия получит полномочия и механизмы, аналогичные тем, которые уже установлены для Министерства обороны России. Об этом 21 сентября в своем telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

Парламентарий обосновывает свою инициативу тем, что сотрудники Росгвардии не только участвуют в боевых действиях, но и охраняют государственную границу, участвуют в теробороне и борются с терроризмом.