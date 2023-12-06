Лось разгоняется до 70 км/ч. Мощная пробежка по заснеженному лесу — на видео

Пробежку лося зафиксировала видеоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом. Впечатляющие кадры он показывает 6 декабря в своём канале «Каждой твари по паре».
Благодаря длинным ногам лось свободно передвигается по лесным завалам, заболоченной местности, глубокому снегу. Считается, что это одно из самых быстрых животных наших лесов. Он способен развивать скорость до 70 км/ч. Для сравнения, волк разгоняется до 60 км/ч, медведь и кабан — до 40 км/ч.
В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей, в Петербурге в 2023 году их насчитали 32 особи. Сейчас самки вынашивают детёнышей, а самцы избавляются от рогов, которые после окончания гона становятся не нужны.