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    Агентство недвижимости «Колвэй» купило завод металлоконструкций в Пушкине

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    АН «Колвэй» приобрела у структур Игоря Найвальта 100% долей крупного завода ООО «Гофра-2001» по производству металлоконструкций в городе Пушкин.

    Агентство недвижимости «Колвэй» основал и возглавил в 1993 году Дмитрий Павлов. Осенью 2021 года он был избран депутатом и стал лидером фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Петербурга. В декабре того же года ООО «Колвэй» было передано в доверительное управление.

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    Как пояснил «Фонтанке» Дмитрий Павлов, на мысль о покупке завода компанию натолкнул тренд на усиление промышленности.

    «Предприятие устойчиво работает, со своей сложившейся инфраструктурой, предыдущего владельца я знал более 10 лет по Торгово-промышленной палате. Пушкинский район сейчас тоже активно развивается, застраивается жилыми кварталами, поэтому сохранение хорошо работающего предприятия коммерчески целесообразно. Я уж не говорю о том, что социально полезно. И, как депутат, не мог это решение не поддержать», — отметил Павлов.

    Сегодня на заводе «Гофра-2001» работают 450 человек. На промышленной территории площадью 25,8 тыс. м2 есть возможность для расширения производства и создания дополнительных рабочих мест.

    «Сейчас рынок металлоконструкций востребован, по отчету и вообще по факту. Заказов много, предприятие загружено на 100%. Компания купила это предприятие с учетом того, что руководство, кто занимается производством, не изменится, все остаются на своих местах. Хороший управленческий коллектив, грамотные специалисты. Самое главное это же не испортить, а поддержать», — подчеркнул Дмитрий Павлов.

    Прежний владелец предприятия — компания «Волгатрансстрой» известного предпринимателя и основателя «Балтийской строительной компании» Игоря Найвальта.

    Подготовка к сделке велась на протяжении двух лет. За это время завод значительно увеличил количество заказов на металлоконструкции, на производство. Как отметил генеральный директор предприятия Виталий Черных, немецкая линия, установленная в гальваническом цехе, позволила повысить качество продукции горячего цинкования и обеспечить большой спрос на гальванику.

    По словам директора, по итогам 2022 года завод «Гофра-2001» показал чистую прибыль в 72,8 миллиона рублей. За отчетный год предприятие продемонстрировало выручку в 813 миллионов, увеличив ее на 49,7% год к году., за три квартала 2023 года завод по выручке превысил прошлогодние показатели.

    Средняя стоимость подобного предприятия в текущих экономических условиях составляет порядка 800 миллионов рублей, считает руководитель «Адвекс.недвижимость» Владимир Гаврильчук. «На сегодняшний день эта инвестиция вполне оправдана. В этом сегменте большой потенциал для развития. Насколько я знаю, завод занимается более технологичным производством по отношению к конкурентам, и, следовательно, перспективы роста, как предприятия, так и расширения бизнеса, налицо. Прогноз благоприятный».

    В августе прошлого года компания «Колвэй» приобрела на аукционе Дом.РФ участок площадью 5,35 гектар на шоссе Подбельского в Пушкинском районе. «Колвэй» был единственным участником аукциона, начальная цена, установленная для актива, составляла 111,55 миллиона рублей. Территория пригодна под малоэтажный жилой комплекс или коммерческое строительство.

    Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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