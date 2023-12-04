Жители Невского района остались без европейского сыра и мяса перед Новым годом после набега прокуратуры на магазин

Проверка магазина Невского района привела прокуратуру к центнеру санкционных сыра и мяса.
Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры 4 декабря, надзорный орган проверил заведение на Шлиссельбургском проспекте. На полках нашли сыры и мясную продукцию из стран Евросоюза, на которые у руководства магазина не было надлежащих документов.
Общий вес изъятого составил 111 кг.
Прокуратура составила протокол о «нарушении продавцом требований технических регламентов». Магазин был оштрафован на 20 тыс. рублей.