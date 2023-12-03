Рэпер Рич рассказал о выступлении на «Лимоновских чтениях» в Петербурге, которые были прерваны полицией

В клубе «Ионотека» в субботу, 2 декабря, проходили «Лимоновские чтения», организованные незарегистрированной партией «Другая Россия Э. В. Лимонова». На мероприятии выступали поэты и музыканты, в том числе рэпер Рич — автор трека «Грязная работа».

«Я пришёл просто к своим друзьям. Меня попросили спонтанно выступить — зачитал две песни и поехал домой. По дороге увидел, что едет ментовской грузовичок. Там, как мне сказали, был какой-то конфликт с парнем с американским флагом. Все начали кричать «Вашингтон — русский город», он вышел, и начал кому-то звонить. Возможно, и вызвал полицейских», — рассказал он в разговоре с «Фонтанкой».

