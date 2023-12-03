Рэпер Рич рассказал о выступлении на «Лимоновских чтениях» в Петербурге, которые были прерваны полицией

В клубе «Ионотека» в субботу, 2 декабря, проходили «Лимоновские чтения», организованные незарегистрированной партией «Другая Россия Э. В. Лимонова». На мероприятии выступали поэты и музыканты, в том числе рэпер Рич — автор трека «Грязная работа».
«Я пришёл просто к своим друзьям. Меня попросили спонтанно выступить — зачитал две песни и поехал домой. По дороге увидел, что едет ментовской грузовичок. Там, как мне сказали, был какой-то конфликт с парнем с американским флагом. Все начали кричать «Вашингтон — русский город», он вышел, и начал кому-то звонить. Возможно, и вызвал полицейских», — рассказал он в разговоре с «Фонтанкой».
Как сообщают в соцсетях организации, координатор незарегистрированной партии Андрей Дмитриев назвал мероприятие патриотическим. «Концерт русской патриотической молодёжи, где стихи люди читают в поддержку СВО. Вот рэпер Рич у нас выступал», — рассказал он.
Полицейские, судя по трансляции, опубликованной в соцсетях, пришли ближе к концу мероприятия. Поднялись на сцену, на некоторое время выключили свет. «Администратора сюда, пожалуйста, позовите. Уважаемые гости, прошу вас всех забрать свои вещи и проследовать на выход через проверку документов», — говорил в микрофон сотрудник.
Своё появление они объяснили тем, что поступило некое заявление.
Ранее стало известно, что в «Ионотеку» вечером в субботу приехали полицейские и задержали несколько человек.. Среди задержанных оказался Кирилл Травкин — он в апреле провел акцию по снятию украинского флага возле Таврического дворца в Петербурге.