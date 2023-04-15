Исполнитель акции по снятию украинского флага возле Таврического дворца в Петербурге узнал о том, что он там вывешен, на днях, из новостей. Хотя, этот флаг там висел долгие годы, даже во времена самых тяжелых страниц в российско-украинских отношениях, и ни кого не вызывал претензий, по карйней мере, в публичном пространстве.
Добраться активисту до символа украинской государственности было несложно — от цели отделял только невысокий забор. Об этом он рассказал «Фонтанке» вечером 15 апреля.
Видеозапись, на которой показаны действия мужчины, распространилась в субботу в разных Telegram-каналах, в том числе в паблике незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». В беседе с корреспондентом молодой человек назвал себя членом объединения.
«Когда я пришел, её [территорию около Таврического дворца] никто не охранял. Да и забор очень легко перепрыгнуть. Опасность своих действий я понимал: в несистемной политике не первый год», — поведал он.
На кадрах в соцсетях заметно, что когда флаг оказывается уже на земле, из дверей здания появляются несколько человек в форме. По словам лимоновца, ему и оператору удалось не попасться. Меньше повезло их товарищу — тоже члену незарегистрированной организации.
«Фсошники остановили его в окрестностях Таврического — он не участвовал в акции, а просто находился рядом. Его досмотрели и передали полиции. Зачем задержали — непонятно. Возможно, это как месть. Сейчас он в 76-м отделе», — добавил собеседник.
По словам мужчины, в случае, если флагшток вернётся к своему прежнему виду, он намерен действовать «по ситуации».
«В любом случае будем протестовать против таких «жестов доброй воли» в той или иной форме», — уточнил он.
«Фонтанка» поинтересовалась, пытался ли исполнитель акции по снятию «флага врага», как он назвал его на камеру, попасть в зону боевых действий.
«Нельзя было по здоровью. Сейчас поправился, рассматриваю разные варианты о помощи непосредственно там, вплоть до вступления в ряды нашей армии. БПЛА — перспективное направление», — поделился планами собеседник.
По нашим данным, задержанного уже отпустили из отдела без составления административного протокола.
Ранее «Фонтанка» писала, что украинский флаг, развевавшийся на флагштоке возле Таврического дворца в Петербурге, обнаружили в эту субботу лежащим на земле. Видеозапись, на которой молодой человек перепрыгивает через забор и снимает полотнище, появилась в Telegram-канале одной из радикальных организаций.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее объясняла, почему флаг Украины находится перед Таврическим дворцом и в зале заседаний. «Официально Украина не подавала заявление о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ.... «Флаг — это не только символ государства, это выбор народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит», — объяснила Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).
Вечером 15 апреля уже после инцидента с флагом, на официальном сайте МПА появилось заявление, объясняющее присутствие государственных символов Украины, которая де-факто не принимает участия в этой организации.
«Согласно международной практике на территории штаб-квартиры MПA СНГ размещены государственные флаги всех участников Соглашения о Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств, — говорится в заявлении. — Указанным Соглашением предусмотрен порядок выхода из него — путем направления стороной соответствующего уведомления депозитарию. Соглашение прекращает свое действие для этой стороны по истечении шести месяцев со дня получения депозитарием такого уведомления. До настоящего времени Верховная Рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из Соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником Ассамблеи. В связи с этим использование Межпарламентской Ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике».