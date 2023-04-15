Исполнитель акции по снятию украинского флага возле Таврического дворца в Петербурге узнал о том, что он там вывешен, на днях, из новостей. Хотя, этот флаг там висел долгие годы, даже во времена самых тяжелых страниц в российско-украинских отношениях, и ни кого не вызывал претензий, по карйней мере, в публичном пространстве. Добраться активисту до символа украинской государственности было несложно — от цели отделял только невысокий забор. Об этом он рассказал «Фонтанке» вечером 15 апреля.



Фото: Кадр из видео / КИБЕР ФРОНТ Z Поделиться Поделиться





Видеозапись, на которой показаны действия мужчины, распространилась в субботу в разных Telegram-каналах, в том числе в паблике незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». В беседе с корреспондентом молодой человек назвал себя членом объединения.

«Когда я пришел, её [территорию около Таврического дворца] никто не охранял. Да и забор очень легко перепрыгнуть. Опасность своих действий я понимал: в несистемной политике не первый год», — поведал он. На кадрах в соцсетях заметно, что когда флаг оказывается уже на земле, из дверей здания появляются несколько человек в форме. По словам лимоновца, ему и оператору удалось не попасться. Меньше повезло их товарищу — тоже члену незарегистрированной организации. «Фсошники остановили его в окрестностях Таврического — он не участвовал в акции, а просто находился рядом. Его досмотрели и передали полиции. Зачем задержали — непонятно. Возможно, это как месть. Сейчас он в 76-м отделе», — добавил собеседник.

По словам мужчины, в случае, если флагшток вернётся к своему прежнему виду, он намерен действовать «по ситуации». «В любом случае будем протестовать против таких «жестов доброй воли» в той или иной форме», — уточнил он. «Фонтанка» поинтересовалась, пытался ли исполнитель акции по снятию «флага врага», как он назвал его на камеру, попасть в зону боевых действий. «Нельзя было по здоровью. Сейчас поправился, рассматриваю разные варианты о помощи непосредственно там, вплоть до вступления в ряды нашей армии. БПЛА — перспективное направление», — поделился планами собеседник.

По нашим данным, задержанного уже отпустили из отдела без составления административного протокола. Ранее «Фонтанка» писала, что украинский флаг, развевавшийся на флагштоке возле Таврического дворца в Петербурге, обнаружили в эту субботу лежащим на земле. Видеозапись, на которой молодой человек перепрыгивает через забор и снимает полотнище, появилась в Telegram-канале одной из радикальных организаций. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее объясняла, почему флаг Украины находится перед Таврическим дворцом и в зале заседаний. «Официально Украина не подавала заявление о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ.... «Флаг — это не только символ государства, это выбор народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит», — объяснила Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).

