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    Флаг Украины упал на землю у Таврического дворца

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    Украинский флаг, развевавшийся на флагштоке возле Таврического дворца в Петербурге, обнаружили в эту субботу лежащим на земле. С символами стран Содружества — флагами Узбекистана и Казахстана, соседствующими с украинским знаменем, все благополучно — как реяли, так и продолжают.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Одна из радикальных организаций опубликовала видео в Telegram-канале, на кадрах которого молодой человек перепрыгивает через забор на территорию Таврического дворца, а затем снимает флаг.

    Фото: Скрин
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    Сейчас под флагштоком флага уже нет, что запечатлел фотограф «Фонтанки».

    На глаза «Фонтанке» флаг Украины возле Таврического дворца попадался 14 апреля, когда там открылась Межпарламентская ассамблея стран СНГ.

    Наличие украинского флага на мероприятиях МПА в Петербурге обращало на себя внимание еще в 2018 году, когда отношения с Украиной натянулись. Более того, в 2014 году Украина отказалась участвовать в Межпарламентской ассамблее, но Валентина Матвиенко объяснила: официально о выходе из МПА Украина не заявляла, следовательно, закрепленные за ней позиции в Таврическом дворце останутся.

    Делегации Украины не было на Межпарламентской ассамблее и на этот раз. Тем не менее флаг оставался на своем месте, чем вызывал возмущение у патриотически настроенных граждан.

    Фото: Скрин

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