В центре Петербурга реет жёлто-синий флаг. «Фонтанка» нашла самое невоинственное место в стране

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Таврическом дворце 14 апреля открылась очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. В выступлениях участников иногда звучали тезисы о «нынешней ситуации» и «политических условиях», однако больше говорили про экономику, а не про «внешних врагов». Возможно, не случайно, ведь у Таврического дворца до сих пор развевается украинский флаг.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Встречу парламентариев из стран — участниц Содружества Независимых Государств открыла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она рассказала, что за все годы Межпарламентская ассамблея приняла 667 документов, проведены научные конференции, круглые столы, экологические конгрессы. «Несмотря на непростую ситуацию, товарооборот между странами СНГ демонстрировал уверенный рост», — отметила Матвиенко. Под конец вступительного слова она заметила, что на заседание смог приехать представитель парламента из Латинской Америки.



Поприветствовал парламентариев и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он напомнил о «нынешних политических условиях» и добавил: «Время показало, что у нас общий путь, и он основан на общем прошлом, на ценностях, которые достались нам от предков. На честности и порядочности. Уважении и взаимопомощи». Таврический дворец по случаю приезда гостей окружили сотрудники правоохранительных органов и машины ДПС. Под их пристальным вниманием были не только делегаты и подходы к зданию. За окружение попали и символы стран Содружества. А вместе с ними — внезапно — и украинский флаг.



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»



Его наличие на мероприятиях МПА в Петербурге удивляло наблюдателей ещё в 2018 году — с Украиной уже тогда были напряжённые отношения. А главное, после смены власти в 2014 году Украина отказалась участвовать в Межпарламентской ассамблее. Валентина Матвиенко объясняла, что официального заявления от Украины о выходе не поступало, поэтому флаг этой страны, а также закрепленные за ней помещения по-прежнему остаются в Таврическом дворце.



«Мы очень надеемся, что нынешняя украинская власть не успеет принять решения непоправимые. Надеюсь, что украинский народ ей этого не позволит», — заявила тогда Матвиенко. С тех пор в Таврическом дворце остались верны своим принципам. А возможно, просто поленились что-то менять. На сайте исполнительного комитета СНГ можно найти географическую карту стран-участников, на которой и Крым, и Донбасс отнесены к территории Украины. Если же навести курсор на территорию России или Украины, плашка с названием государства неизменно всплывает, закрывая собой полуостров.



Так или иначе, но Таврический дворец и расположенная там Межпарламентская ассамблея, судя по всему, остаются одной из самых толерантных и дипломатичных структур в России. А украинское полотнище на флагштоке перед входом пережило самые разные времена — и когда на улицах города задерживали людей в спортивных костюмах сине-желтой расцветки, и когда буквально в двух кварталах от дворца в военкомат приходили люди по мобилизационным повесткам. Дискуссии о том, можно ли сейчас в России пользоваться украинскими символами, особенно — в госучреждениях, вели в Москве буквально месяц назад. Поводом стало то, что в Российском университете дружбы народов вывесили желто-синий флаг в рамках традиционной выставки земляческих организаций вуза.

Проректор РУДН после этого говорил, что миссия вуза заключается в объединении людей разных национальностей. При этом Базавлук отметил, что понимает людей, которые подняли эту «информационную волну» в связи с происходящим на Украине. В Минобрнауки заявили, что проведут проверку. Комментировал это и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом де-факто это флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого ведем специальную военную операцию. И от этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях», — говорил представитель Кремля.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»