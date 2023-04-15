Петербуржцы: Флаг Украины висел у Таврического дворца все время, даже весь 2022 год

Петербуржцы в сообщениях «Фонтанке» после акции радикалов по низвержению флага Украины у Таврического дворца обратили внимание, что этот флаг не был поднят на флагшток непосредственно перед стартовавшей на этой неделе очередной сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он висел там долгие годы, с тех пор, как представители Украины принимали участие в сессиях. До сих пор флаг Украины не вызывал неприятия у патриотически настроенных граждан. По какой-то причине он обратил на себя внимание только на этой неделе, вызвав сильные чувства и критику в адрес политиков, выступавших на фоне желто-синего полотнища.

Старожилы Петербурга припоминают, что флаг Украины присутствовал на своем месте у Таврического дворца и в разгар конфликта 2014 года, и в последующие годы, вплоть до лета 2022 года, когда боевые действия на Украине были в самом разгаре. Эти воспоминания подтверждаются изображениями на панорамах Яндекс.Карты и Google.Maps.

Сентябрь 2014 Фото: google.com/maps Июнь 2015 Фото: google.com/maps Июль 2017 Фото: google.com/maps Июль 2019 Фото: google.com/maps Июль 2021 Фото: google.com/maps Поделиться Поделиться





Наличие флага Украины на фотографиях с нынешней сессии МПА дали повод патриотическому спектру высказать нелицеприятные суждения в адрес руководителей российской делегации и даже руководства Петербурга. Объяснений, где были критики в предыдущие восемь лет, с начала конфликта на Украине, пока не последовало. Вечером 15 апреля представитель одной из радикальных организаций Петербурга сорвал флаг Украины с флагштока и оставил лежать на лужайке перед дворцом. Спустя несколько часов корреспондент «Фонтанки» заметил, что на место администрация Таврического его так и не подняла, хотя с травы полотнище пропало.

Спикер Совета Федерации РA Валентина Матвиенко ранее рассказала, почему флаг Украины находится перед Таврическим дворцом и в зале заседаний. «Официально Украина не подавала заявление о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ.... «Флаг — это не только символ государства, это выбор народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит», — объяснила Валентина Матвиенко. Вечером 15 апреля уже после инцидента с флагом, на официальном сайте МПА появилось заявление, объясняющее присутствие государственных символов Украины, которая де-факто не принимает участия в этой организации.