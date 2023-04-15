Петербуржцы: Флаг Украины висел у Таврического дворца все время, даже весь 2022 год

Петербуржцы в сообщениях «Фонтанке» после акции радикалов по низвержению флага Украины у Таврического дворца обратили внимание, что этот флаг не был поднят на флагшток непосредственно перед стартовавшей на этой неделе очередной сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он висел там долгие годы, с тех пор, как представители Украины принимали участие в сессиях.
До сих пор флаг Украины не вызывал неприятия у патриотически настроенных граждан. По какой-то причине он обратил на себя внимание только на этой неделе, вызвав сильные чувства и критику в адрес политиков, выступавших на фоне желто-синего полотнища.
Старожилы Петербурга припоминают, что флаг Украины присутствовал на своем месте у Таврического дворца и в разгар конфликта 2014 года, и в последующие годы, вплоть до лета 2022 года, когда боевые действия на Украине были в самом разгаре. Эти воспоминания подтверждаются изображениями на панорамах Яндекс.Карты и Google.Maps.
Наличие флага Украины на фотографиях с нынешней сессии МПА дали повод патриотическому спектру высказать нелицеприятные суждения в адрес руководителей российской делегации и даже руководства Петербурга. Объяснений, где были критики в предыдущие восемь лет, с начала конфликта на Украине, пока не последовало.
Вечером 15 апреля представитель одной из радикальных организаций Петербурга сорвал флаг Украины с флагштока и оставил лежать на лужайке перед дворцом. Спустя несколько часов корреспондент «Фонтанки» заметил, что на место администрация Таврического его так и не подняла, хотя с травы полотнище пропало.
Спикер Совета Федерации РA Валентина Матвиенко ранее рассказала, почему флаг Украины находится перед Таврическим дворцом и в зале заседаний. «Официально Украина не подавала заявление о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ.... «Флаг — это не только символ государства, это выбор народа. И мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит», — объяснила Валентина Матвиенко.
Вечером 15 апреля уже после инцидента с флагом, на официальном сайте МПА появилось заявление, объясняющее присутствие государственных символов Украины, которая де-факто не принимает участия в этой организации.
«Согласно международной практике на территории штаб-квартиры MПA СНГ размещены государственные флаги всех участников Соглашения о Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств, — говорится в заявлении. — Указанным Соглашением предусмотрен порядок выхода из него — путем направления стороной соответствующего уведомления депозитарию. Соглашение прекращает свое действие для этой стороны по истечении шести месяцев со дня получения депозитарием такого уведомления. До настоящего времени Верховная Рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из Соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником Ассамблеи. В связи с этим использование Межпарламентской Ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике».