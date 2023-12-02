В Петербурге «Лимоновские чтения» прервал приезд полиции

В петербургском клубе «Ионотека» вечером в субботу, 2 декабря, проходили «Лимоновские чтения», организованные незарегистрированной партией «Другая Россия Э. В. Лимонова». На мероприятие приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом лимоновцы сообщили в своих соцсетях.
Полицейские, как говорится в публикациях, задержали некоторых лимоновцев, в том числе Андрея Песоцкого и Кирилла Травкина, и повезли в 76-й отдел полиции.
Новость дополняется.
Кирилл Травкин в апреле провел акцию по снятию украинского флага возле Таврического дворца в Петербурге.
Как сказано в описании мероприятия, на сцене «Ионотеки» должны были выступить поэты и музыканты, ценящие наследие поэта, писателя и политика Эдуарда Лимонова.