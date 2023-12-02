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    В Петербурге «Лимоновские чтения» прервал приезд полиции

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    В петербургском клубе «Ионотека» вечером в субботу, 2 декабря, проходили «Лимоновские чтения», организованные незарегистрированной партией «Другая Россия Э. В. Лимонова». На мероприятие приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом лимоновцы сообщили в своих соцсетях.

    Полицейские, как говорится в публикациях, задержали некоторых лимоновцев, в том числе Андрея Песоцкого и Кирилла Травкина, и повезли в 76-й отдел полиции.

    Новость дополняется.

    Кирилл Травкин в апреле провел акцию по снятию украинского флага возле Таврического дворца в Петербурге.

    Как сказано в описании мероприятия, на сцене «Ионотеки» должны были выступить поэты и музыканты, ценящие наследие поэта, писателя и политика Эдуарда Лимонова.

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