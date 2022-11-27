    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -13

    1 м/с, вос

    775мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.48eur62.88

    "Мы дикари, и это прекрасно". Рэпер Рич о русской Африке, где надо отменять культуру Газманова и Лепса

    Петербургский рэпер Рич об Африке, где мы живем

    2111
    обсудить
    Фото: фото Дмитрий Провоторов
    ПоделитьсяПоделиться

    От того, кто пел на Красной площади после присоединения к России новых земель, не ждешь нападения на власть. Но Рича не переваривают ни оголтелые патриоты, ни ярые противникам режима.

    Один раз назвать Рича по паспорту, пожалуй, надо: Ричард Семашков. Он не какой-то, как говорят на улице, кто надо его знает, а интервью — это не его жанр. От него не очень просят диалогов: кому по душе клич «Да здравствует!» — он непонятен, а значит, подозрителен; кто обхватил лозунг «Долой!» — Рич противопоказан. Мы нашли правильный подход: 25 ноября у него вышел новый проект. Его подтекст воюет с полированной поверхностью массовой культуры.

    — В вашем новом альбоме «Культура отмены» стоит текст «Северная Африка». «Тут ненавидят грязно, зато до смерти любят». Это же не про Африку, а про варварскую, но прекрасную цивилизацию. Рич, это же про нас?

    — Да. Мы такой народ, который может в одночасье всё прогулять, а потом собраться. Можем всё разворовать, а потом пойти и все дружно умереть за какую-то светлую идею. Да, мы дикари.

    Альбом «Культура отмены»
    Альбом «Культура отмены»Фото: фото Сергей Щербаков
    ПоделитьсяПоделиться

    — Вы влюблены в эту цивилизацию?

    — Да, я часть её. Я такой же. Да и другого у меня ничего не было. Приходится любить и быть тем, кто мы есть.

    Фото: из личного архива
    ПоделитьсяПоделиться

    Внешне Рич очень товарищеский, легкий, но внутри него будто мягкий камень. Я сразу же предложил перейти на «ты», но он так промолчал.


    — Есть надежда, что будет по-другому? Вернее, нужна ли надежда, чтобы было что-то другое? Или нужно ли нам это вообще? Меня самого завалил этот вопрос.

    — Да. Нужно чтобы было лучше, чтобы было культурнее, чтобы было образованнее, чтобы было светлее.

    — Для кого вы пишете тексты? Что это за человек?

    — Вот мы сидели с товарищем, который написал, кстати, музыку, с которой мы сделали уже известный текст «Грязная работа». («Пацаны за тебя делают всю грязную работу» — ред.). Я-то коньяк в газировку перелил, а он нет. Его забрали менты, и я стою, его жду. Ко мне подходит старлей и говорит, ну типа, не жди, часов через шесть отпустим. «А можно быстрее?» «А вы кто?». Я говорю: рэпер. «Что-то вы не похожи на рэпера». А я говорю: «Грязную работу» слышал?». «Слышал. Мы все её любим». И отпустили через полчасика. Вот и для этих ребят я работаю. Простые ребята такие.

    Рич реально уличный пацан. Такого часто можно видеть на скамейках в садиках. Кофе постоянно пьет вокруг улицы Маяковского. Речь неожиданная. Разумеется, с матом, куда вплетаются знания от художников социалистического реализма до эсеров-максималистов. Может зарядить и в бороду. Если доведется, конечно.

    — Но в песнях есть и не простые рифмы.
    — Да, ещё делаю сложное — с саксофоном, с гитарами, не простые такие мысли, композиции. И их уже вот этому старлею тяжеловато. Из-за этого я ни туда, ни в красную армию не двигаюсь. Ну таков путь.

    — После этого рождается перепев советской песни «если смерти, то мгновенной» на русском и украинском. Это к чему? К тому, что сегодня ту песню той войны с немцами можно петь и в Москве, и в Киеве?

    — Мысль-то простая. Когда-то мы вместе боролись со злом, как в фильме «В бой идут одни старики», а теперь вы как бы оделись. Но не забывайте, ребята, мы вообще-то вместе должны быть. И получился такой перформанс.

    — Представим, что появляется украинский рэпер и поет «Грязную работу». Что скажете?
    — А там есть строчка, где невозможно спеть на украинском. «И значит, комплекс «Искандера» найдёт в ночи палачей». А у них нет «Искандера».

    — Вставляете Хаймерс. Ведь они тоже, со своей правдой, могут петь «Грязную работу» для своих.
    — Просто это будет бандеровская грязная работа, а у нас она священная грязная работа.

    — А если все же в моей придумке он сам вам предложит спеть, вы на русском, он — на украинском?
    — Нет, они по-своему будут петь. Это песня в одну сторону.

    — И талантливые люди между собой не договорятся?
    — Судя по всему, нет.

    Рич достает очередную сигарету, шарит по столу и вдруг говорит: «Я вперед прошу прощения за грубость, но ваши питерские замашки увели у меня зажигалку». Зажигалка найдена, идем дальше.

    — Культура сближает и так далее — это пустые лозунги?
    — Просто накидывание пуха, да. Какая культура сближает, если у нас в одну секунду отменили Чайковского, Достоевского и Пушкина во всём западном мире — это культура сближает?

    — Если сегодня в Киеве, или Париже, выходит некий текст, не обязательно музыкальный, но он стоит на антироссийских позициях, но талантливый, вы признаете, что это талантливо?

    — Да, безусловно, конечно, 100%. Почти все мои любимые музыканты сказали, что они больше шага в Россию не сделают, но они не перестают быть талантливыми.

    — Я знаю, что «Грязная работа» пришлась по душе вагнеровцам.

    — Да. Когда я её выгрузил в интернет через Таиланд — три месяца выгружал, потому что мне не давали выгрузить эту песню — они сняли свой клип и сразу же собрали миллион просмотров и потом как-то всё разлетелось. И ребята там сверху задумались — «а это кто так отражает наше горемычное СВО?». Ну и всё, меня вытянули как бы наверх.

    — А Ричу в YouTube есть место?

    — Нет, это абсолютно вражеская площадка. Я по инерции выгружаю туда свои клипы, но там занижаются все просмотры, это не выводится ни в какие топы, всё срезается.

    — А RuTube?

    — А там вкуса не хватает.

    — Потому что Африка?

    — Потому что в Африке на простынях показывают кино. А у нас опять RuTube, у нас опять «Голубой огонёк».

    Рич постоянно подсмеивается. Можно было бы под каждым вторым его ответом добавлять «смеется, улыбается».

    — В телевизоре ричей тоже маловато.

    — Да-да. После грязной работы началось, федеральные каналы названивали. Я менеджеру сказал, что мы от всего отказываемся. Просто я музыкант, а не пропагандист, поэтому не хотел смешивать. Потом пригласили на день флага, но затем сказали, что мне не хватает медийности. Я подумал: «Ах вам не хватает медийности!». И три раза выступил на Первом канале. Я причём приехал на Первый канал, а оказывается, со мной рядом поставили Газманова. Я говорю: «так, всё ребята до свидания». И уехал. Но меня девушки-редакторы уговорили, с пониманием ко мне отнеслись и дали мне возможность выступить так, как я это видел. Потом позвали на Саур-могилу, ну и на Красную площадь.

    Рич на Красной площади
    Рич на Красной площадиФото: кадр из видео/Смотрим
    ПоделитьсяПоделиться

    — Отчего такая категоричность?

    — Потому что я не люблю телевизор — они очень плохо работают. Там сплошной китч, пафос.

    — Какая разница, как кто-то относится к Газманову? Он трудится, исторгает энергию. Откуда такая непримиримость к социально близким?

    — Да я против Газманова ничего не имею. Под его песни про офицеров плачут. Просто я бы не хотел вставать и ассоциироваться в один ряд с этими ребятами. Мне это просто эстетично не близко. Я другого поколения и музыкой другой занимаюсь. И задачи у меня другие, я не народ развлекать пришел.

    — Или кто-то подумает, что вы продались?

    — Нет. Я уже взрослый. Кто-то там подумает В любом случае так уже кто-то и подумал. Я эстетическую планку не хочу ронять.

    — Когда начальству ставят условия, это раздражает. Что он о себе возомнил?

    — Из-за того, что неудобен этой культурной повестке, я со своего места не сдвинусь. Я уж прошу прощения за то, что ставлю себя в один ряд, я ни в коем случае не ставлю — я прекрасно понимаю свой уровень возможностей, но такие же проблемы были и у Сергея Есенина и авангардистов, которые говорили: «да, мы приветствуем революцию, но, ребят, давайте потоньше работать». Но Есенин еще говорил, что если ему не найдётся места в России, то он всё равно выбирает Россию. Блок туда же. Владимир Высоцкий. Но таков путь художника. Художник всегда, если он искренен, он всегда немножечко будет поруган сверху. А людям сверху надо научиться работать с этим. Великий и ужасный Иосиф Виссарионович лично звонил писателям и говорил: «ребята, ну давайте мы немножко помягче, давайте немножечко вот тут перепишем».

    — Когда Сталин звонил, это было про «давайте» или Колыма. Хотя, безусловно, он вникал.

    — Это уже очень много. Была какая-то глубина.

    — Почему пропаганда развивает только жанр плаката?

    — Потому что у нас наверху думают, что вообще культурой, идеологией, как таковой, не нужно заниматься, нужно заниматься только деньгами. А я хочу, чтобы на заводе перед тысячей людей выступал современный Леонид Леонов (русский, советский писатель ред.) со своими очень сложными текстами, и ему массово задавали вопросы по уточнению каких-то там нюансов. Ну это гораздо лучше, чем когда рабочий возвращается домой и включает третьесортный паршивый сериал на федеральном канале.

    — Наверху только и говорят об идеологии.

    — На словах говорят. Они думают, что достаточно выкатить трёх музыкантов, десять ярких пропагандистов и сохранят собственную власть. И им этого достаточно.

    Я проверяю на телефоне, не остановилась ли запись, а Рич выдает: «Когда мы начали разговор, думал, что не под запись. Думаю, ну ладно, может, у него память такая хорошая».

    — В ваших словах некая оппозиционность власти, даже — не некая.

    — Нет. Если говорить про то, как они работают с культурой и с идеологией, то да, мне категорически не нравится. Но это не значит, что я примкну к навальнистам. Альтернативы всё равно нет. Пусть будет грубая, неумелая и бескультурная власть, чем власть, которая выбирает путь, в котором Россия будет сателлитом, как это раньше было.

    — Если бы абстрактная верховная власть предложила: «слушай, толковые вещи ты говоришь, давай собери команду».

    — И соберу. Главный художник, по крайней мере, самый популярный в России, у нас кто? Никас Сафронов — это (производное слово от «дар» — стерли, — ред.). Главный поэт постсоветской России у нас кто был? Илья Резник — это (то же самое стерли ред.). Кто сейчас главный исполнитель у нас? Это Лепс и Стас Михайлов. Стас Михайлов — это (стерли, — ред.), Лепс — это талантливый кабацкий исполнитель. То есть это всё, что вы можете показать народу? Но это же! Главный кинокритик страны у нас долгое время был Антон Долин* (признан иностранным агентом - ред.) — он ничего не понимает в кино. А надо сделать так, чтобы у нас главным кинокритиком был Михаил Трофименков: питерский интеллигент, друг Балабанова, Германа. Нужно чтобы по всей России сейчас были работы художника, допустим, Дмитрия Провоторова, который сейчас делает проект, где неандертальцы сшибают памятники Пушкину, Елизавете и вместо них ставят памятники Дарт Вейдеру. Это круто, это иронично, это остроумно, это тонко и это красиво.

    — Двоих только назвали.

    — Да я могу называть до бесконечности. У нас огромное количество таланливых деятелей искусства, которые не могут себя применить, потому что система работает против них. Я во всех сферах знаю этих людей. И я сам этот человек. У меня вышел альбом чудом, без какого-либо промо или поддержки, потому что я под запретом пацанов поддержал. Со мной никто не хочет иметь дело, зато в этот же день на всех российских площадках вышло еще десять дегенеративных рэп-альбомов, бессмысленных и нелепых, и о них написали везде.

    У нас книгоиздание устроено таким образом, что книги Цыпкина, Акунина, Глуховского и прочие продаются миллионными тиражами, а я бы сделал так, чтобы на всех полках в аэропорту, в книжных, в Сапсане были книги Курсанова, Секацкого, Садулаева и так далее. А они находятся в абсолютном андеграунде. И не из-за того, что они не талантливые.

    — Причина?

    — Это просто капитализм, так устроено.

    — Ну при социализме воспоминания Брежнева печатали чуть большими тиражами, чем Цветаеву.

    — Поэтому это время и называлось застоем, — вывернулся мой собеседник и был этим очень доволен.

    — Если бы вы были царём...

    — Упаси Бог, — мгновенно ответил. Даже чуть раздраженно.

    — Все равно. Как мы будем технически менять капитализм? Лубянка посоветует издательствам, или государство выделит средства?

    — Хотя бы так. Просто по-хорошему, да, надо менять всю культурную систему России. Надо выводить в топы художников, которые талантливы в первую очередь. И не обязательно, чтобы они были оголтелыми патриотами.

    — В любой северной Африке процессы происходят одинаково — одного казним, второго возвышаем. И называется это — гильотина. Так что, не исключено, что Долину придется отрубить башку.

    — Сейчас гильотина сработала естественным путём. Все люди, которые сладострастно смотрели на запад и ругали всё российское от Ивана Грозного до Владимира Путина, уже покинули нашу страну, и у нас осталась только пустота. То есть по инерции у нас ещё их идеи, их литература, музыка и живопись. Ещё работает инерция, но, по сути, этих людей здесь уже нету, то есть нам надо просто этот вакуум чем-то заполнить, чем-то продуктивным.

    — То есть они помогли «НКВД»?

    — Они помогли. Они сделали за «НКВД» всю грязную работу. А нам надо немножечко дочистить.

    — Проблема в том, что слово «дочистить» более напрягает людей, чем призыв — «воспевать».

    — Подредактировать, подкорректировать.

    — Сколько лет сейчас вам?

    — 31.

    — Когда пришла такая убеждённость?

    — В четырнадцатом году, когда я впервые приехал на Донбасс.

    — Откуда это в вас? В 23 года туда просто так не рванешь.

    — Классическая русская литература с 15 лет: весь Достоевский, Толстой, Чехов. Затем служба в армии, после дружба и общение с русскими ребятами, среди которых был Захар Прилепин, который на определённый промежуток времени был мне вроде учителя. Ну и всё, и в 23 ты уже приезжаешь посмотреть, что творится на Донбассе и видишь то, что бомбят русскоязычных людей просто за то, что они хотят говорить на русском. Всё очень просто. А потом с каждым годом ещё сильнее в этом убеждаешься. Ну и опять, я хоть и не какой-то там образованный тип, но я в курсе истории, я читаю историю, мне это интересно. Есть очень простая вещь — я здесь родился и это, как бы, это мои люди, это моя территория, это моя земля. Ну и всё, значит я уже прав.

    — Я слышу человека, который чужой среди своих, чужой среди чужих

    — Да. А в конце фильма Вы должны расплакаться.

    Мы в такт засмеялись, после паузы опять поржали, а потом оба как-то разом примолкли. И вот после долгой паузы:

    — Мы когда-нибудь помиримся? Рано или поздно.

    — Рано или поздно это будет. И пример чеченского конфликта нам ровно про это и говорит: позавчера друг друга резали, а сегодня прикрываем друг друга. Нам придётся помириться. Было и было — великолепное словосочетание.

    Евгений Вышенков, 47news.ru

    Фото: фото Дмитрий Провоторов
    Альбом «Культура отмены»
    Альбом «Культура отмены»Фото: фото Сергей Щербаков
    Фото: из личного архива
    Рич на Красной площади
    Рич на Красной площадиФото: кадр из видео/Смотрим

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close