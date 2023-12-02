УЕФА не допустил Россию до жеребьевки Лиги наций 2024/25

В розыгрыше Лиги наций сезона 2024/25 примут участие 54 страны, но России среди них не будет: сборная страны по футболу не была включена в число участников жеребьевки турнира — сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.



Участие в турнире важно как часть отбора на чемпионат мира 2026 года. Его будут принимать США, Канада и Мексика.



В прошлом сезоне Лиги наций российская сборная не выступала, поэтому опустилась в третий дивизион.



Впервые от участия в Лиге наций Россию отстранили в мае 2022 года — тогда речь шла о сезоне 2022–23. Это была одна из санкций в отношении российского футбола, введенных УЕФА. Также Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил отечественные клубы от еврокубков и отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

