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    Российские арбитры впервые после отстранения получили назначение на официальный международный матч

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    Российская бригада арбитров под руководством Веры Опейкиной получила назначение на матч Лиги наций среди женских команд Армении и Казахстана. Соревнование проводится под эгидой УЕФА. Об этом ассоциация сообщила 12 сентября.

    Сам матч второго тура группы С4 запланирован на 26 сентября и состоится в городе Армавир, на армянской территории. В бригаду Веры Опейкиной вошли ассистенты Екатерина Курочкина и Елена Собчук, а Надежда Горинова назначена резервным арбитром.

    Важно отметить, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских клубов и сборных в соревнованиях, проводимых под их эгидой, в связи с конфликтом на Украине.

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    Комментарии 2

    Гость12 Сен 2023 в 21:24
    Весь мир с нами!
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