Российские арбитры впервые после отстранения получили назначение на официальный международный матч

Российская бригада арбитров под руководством Веры Опейкиной получила назначение на матч Лиги наций среди женских команд Армении и Казахстана. Соревнование проводится под эгидой УЕФА. Об этом ассоциация сообщила 12 сентября.



Сам матч второго тура группы С4 запланирован на 26 сентября и состоится в городе Армавир, на армянской территории. В бригаду Веры Опейкиной вошли ассистенты Екатерина Курочкина и Елена Собчук, а Надежда Горинова назначена резервным арбитром.

Важно отметить, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских клубов и сборных в соревнованиях, проводимых под их эгидой, в связи с конфликтом на Украине.