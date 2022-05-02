УЕФА отстранил сборную России и российские клубы от участия в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел несколько новых санкций в отношении российского футбола. Как сообщили в пресс-службе организации, национальную сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23.



Сборная России должна была выступить во втором по силе дивизионе в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании. Это приведет к тому, что российская команда автоматически займет последнее место в своей группе и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций, если, конечно, она будет допущена до него.