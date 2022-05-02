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    УЕФА отстранил сборную России и российские клубы от участия в следующем сезоне

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    7 комментариев

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел несколько новых санкций в отношении российского футбола. Как сообщили в пресс-службе организации, национальную сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23.

    Сборная России должна была выступить во втором по силе дивизионе в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании. Это приведет к тому, что российская команда автоматически займет последнее место в своей группе и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций, если, конечно, она будет допущена до него.

    Другим решением стало отстранение отечественных клубов от еврокубков сезона-2022/23. В заключение УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, назвав ее неприемлемой.

    На проведение финальной части Евро-2028 претендовали Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), а также Великобритания и Ирландия.

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    Комментарии (7)

    Vasya11
    Далеко идущие планы в развитии спорта в России.
    В принципе, как и во всём остальном на зависть Западу, чтоб они завидовали.
    Главное не терять темпы, и не отчаиваться.
    Труд и Май, всё перетрут!!!
    Pilat
    Да, ведь спорт вне политики. как они нам втирали все годы.
    фру
    Хорошая новость. Ваще бы головоногих без работы оставила в принципе.
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