Странности петербургской осени. Главный синоптик подвёл итоги

Минувшая осень в Петербурге стала лидером и по солнечному свету, и по осадкам за последние пять лет, но не по теплу. Погодные итоги сезона подвёл 1 декабря главный синоптик города Александр Колесов.

Изюминкой осени стала череда октябрьских наводнений, которых давно в этом месяце не наблюдалось. Четыре наводнения подряд в октябре последний раз было в 1994 году.



По солнечному сиянию минувшая осень стала 15-й в истории. Солнце много светило в сентябре и очень мало в ноябре, так что общий итог средний — 241 час солнечного сияния и 54 дня с солнцем.



Основное количество осадков отмечено в октябре (203 % от нормы) и в ноябре (155 % от нормы). В целом осень-2023 стала одной из самых дождливых за весь период инструментальных наблюдений, заняв четвертое место. Но надо учесть, что в связи с похолоданием с середины ноября осадки выпадали уже в виде снега. А в 1984 и 2012 годах в конце ноября снега было мало, осадки шли в виде дождя.

