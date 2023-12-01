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    Странности петербургской осени. Главный синоптик подвёл итоги

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Минувшая осень в Петербурге стала лидером и по солнечному свету, и по осадкам за последние пять лет, но не по теплу. Погодные итоги сезона подвёл 1 декабря главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Изюминкой осени стала череда октябрьских наводнений, которых давно в этом месяце не наблюдалось. Четыре наводнения подряд в октябре последний раз было в 1994 году.

    По солнечному сиянию минувшая осень стала 15-й в истории. Солнце много светило в сентябре и очень мало в ноябре, так что общий итог средний — 241 час солнечного сияния и 54 дня с солнцем.

    Основное количество осадков отмечено в октябре (203 % от нормы) и в ноябре (155 % от нормы). В целом осень-2023 стала одной из самых дождливых за весь период инструментальных наблюдений, заняв четвертое место. Но надо учесть, что в связи с похолоданием с середины ноября осадки выпадали уже в виде снега. А в 1984 и 2012 годах в конце ноября снега было мало, осадки шли в виде дождя.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Средняя температура воздуха составила плюс 7,2 градуса — 17 место в истории наблюдений. «После экстремально теплой осени 2020 года (это когда у нас потом зимы совсем не было) температура воздуха в следующие годы несколько понизилась, а в 2023 году снова стало теплее», — отмечает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Но надо рассматривать осень по месяцам. Сентябрь в Петербурге стал самым теплым из всех, а в остальные месяцы температурная аномалия была даже отрицательная — как в 2016 и 2010 годах, когда в ноябре устанавливалась зимняя погода. «Но экстремальный сентябрь своей температурой перекрыл другие два месяца, поэтому осень и осталась среди самых теплых», — объясняет синоптик в своём телеграм-канале.

    Читайте на «Фонтанке» также о погодных итогах ноября, прогноз на декабрь и на всю зиму.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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