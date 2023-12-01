Среди европейских регионов на Северо-Западе ожидается самая морозная зима

В декабре, по его словам, самая холодная аномалия ожидается на западе и северо-западе страны: отрицательное отклонение от нормы составит 2,5–3 градуса. В Центральной России будет на градус-полтора холоднее нормы (норма — минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 днём), а снега на 20% больше обычного (норма — 56 мм осадков).

«Календарная зима стартовала с хороших позиций — с нормальной декабрьской температуры и с двукратным превышением высоты сугробов», — отметил метеоролог.

Прогноз погоды на всю зиму в России дал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. Его цитирует 1 декабря РИА Новости .

«Январь будет на 2–3 градуса теплее нормы с 10-процентным превышением нормы по осадкам. Норма: ночь — минус 12,3, день — минус 6,5, осадки — 42 миллиметра», — рассказал синоптик.

В феврале температура ожидается на 3–3,5 градуса выше нормы (минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 днём), а осадков — на 30% больше положенного (норма — 36 мм).



«Если оценивать зиму в целом, то по температуре в норму впишется только северо-запад России. На остальной территории нашей страны среднесезонная температура будет на 1–3 градуса, на юге Урала и Западной Сибири — на 3–5 градусов, выше параметров метеостатистики», — добавил Тишковец.

