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    Среди европейских регионов на Северо-Западе ожидается самая морозная зима

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    Прогноз погоды на всю зиму в России дал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. Его цитирует 1 декабря РИА Новости.

    «Календарная зима стартовала с хороших позиций — с нормальной декабрьской температуры и с двукратным превышением высоты сугробов», — отметил метеоролог.

    В декабре, по его словам, самая холодная аномалия ожидается на западе и северо-западе страны: отрицательное отклонение от нормы составит 2,5–3 градуса. В Центральной России будет на градус-полтора холоднее нормы (норма — минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 днём), а снега на 20% больше обычного (норма — 56 мм осадков).

    «Январь будет на 2–3 градуса теплее нормы с 10-процентным превышением нормы по осадкам. Норма: ночь — минус 12,3, день — минус 6,5, осадки — 42 миллиметра», — рассказал синоптик.

    В феврале температура ожидается на 3–3,5 градуса выше нормы (минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 днём), а осадков — на 30% больше положенного (норма — 36 мм).

    «Если оценивать зиму в целом, то по температуре в норму впишется только северо-запад России. На остальной территории нашей страны среднесезонная температура будет на 1–3 градуса, на юге Урала и Западной Сибири — на 3–5 градусов, выше параметров метеостатистики», — добавил Тишковец.

    В средних широтах ожидается небольшой переизбыток снега.

    «То есть наступившая зима, в целом, будет относительно мягкой и снежной, за исключением холодного фальстарта», — резюмировал метеоролог.

    Подробный прогноз погоды на первые дни декабря в Петербурге читайте на «Фонтанке».

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