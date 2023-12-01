Зима пришла. Рассказываем, какой будет погода в Петербурге в первые дни декабря

С первым днем зимы в Петербург пришли морозы. Они ударят сильнее, чем предполагает климатическая норма начала сезона. Кроме того, жителям снова стоит ждать небольшой снегопад. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 1 декабря.



«Сегодня циклон, теряющий силы над Прибалтикой, сохранит в Северной столице облачную и снежную погоду. В первые выходные календарной зимы активные атмосферные вихри обойдут регион стороной. Погода ожидается спокойная, хоть и довольно облачная, но без сильных снегопадов. А вот морозы, по сравнению с нормой начала декабря, будут сильными», — говорит Михаил Леус.

