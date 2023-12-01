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    Зима пришла. Рассказываем, какой будет погода в Петербурге в первые дни декабря

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    С первым днем зимы в Петербург пришли морозы. Они ударят сильнее, чем предполагает климатическая норма начала сезона. Кроме того, жителям снова стоит ждать небольшой снегопад. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 1 декабря.

    «Сегодня циклон, теряющий силы над Прибалтикой, сохранит в Северной столице облачную и снежную погоду. В первые выходные календарной зимы активные атмосферные вихри обойдут регион стороной. Погода ожидается спокойная, хоть и довольно облачная, но без сильных снегопадов. А вот морозы, по сравнению с нормой начала декабря, будут сильными», — говорит Михаил Леус.

    Небольшой снег пройдет в пятницу, 1 декабря. Днем будет около –5 градусов. Ветер восточный, 2–7 м/с. В ночь на субботу похолодает до –9. Днем будет облачно, местами небольшой снег, а местами — прояснения. Столбики термометров покажут –5…–7 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 1–6 м/с.

    Ночью в воскресенье, 3 декабря, будет еще холоднее — температура опустится до –11. Днем тоже холодно — около –8 градусов, местами небольшой снег. Ветер останется прежним.

    Атмосферное давление в выходные будет колебаться ниже нормы — от 750 до 759 мм рт. ст.

    Но не стоит переживать из-за холодов. Уже в понедельник, 4 декабря, регион заденет очередной циклон. Облака уплотнятся, пройдет снег и немного потеплеет.

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