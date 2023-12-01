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    Циклон над нами теряет силу, и ветер слабеет. Но снегопады продолжатся

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    Зима в Петербурге начинается с зимней погоды. Синоптики обещают снег и сегодня, и в выходные.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря в городе будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днем составит минус 4–6. На дорогах сложная обстановка.

    Регион остаётся под влиянием периферии теряющего силы циклона, центр которого в середине дня окажется над Прибалтикой. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Хотя это вполне типичная погода для начала зимы, сегодняшний день может оказаться самым холодным 1 декабря за 10 лет, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 9 градусов ночью до плюс 3 днём. Самое холодное 1 декабря выдалось в 1973 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 7.

    В выходные, по данным СЗ УГМС, по ночам может быть до минус 9, а местами до минус 12 градусов. Днем около 6–7 ниже нуля. Оба дня будет идти небольшой снег при слабом ветре.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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