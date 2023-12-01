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    Солнце в ноябре показалось в Петербурге всего пять раз

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    4 комментария

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 1 декабря в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги ноября.

    «Самый понятный параметр в ноябре — это солнце, показывалось всего пять раз, а как скрылось в начале третьей декады, так больше и не появлялось», — рассказывает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Зима пришла в середине ноября вместе с похолоданием. Температура воздуха в третьей декаде оказалась довольно низкая (минус 5,0 градуса), ниже, чем в прошлом году. Холоднее была только третья декада ноября 2010 года (минус 7,0 градуса). За 153-летнюю историю наблюдений «это 25–28-е значение среди самых холодных».

    «Вот вам и зима… В первой половине шли дожди, а во второй — уже чистый снег», — отмечает Колесов.

    Снежный покров образовался довольно рано, особенно учитывая последние тёплые годы. Сейчас он составляет 20 см. Так же много снега было в 2016 году (27 см) и в 2010 году (28 см).

    «Осадки держали до последнего дня в напряжении, но и в последний день всё получилось по прогнозу, 30 ноября выпало всего 4 мм», — добавляет синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    Комментарии 4

    Гость01 Дек 2023 в 12:54
    А Местами 6-7мь разиков
    +0−0
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