Солнце в ноябре показалось в Петербурге всего пять раз

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 1 декабря в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги ноября.
«Самый понятный параметр в ноябре — это солнце, показывалось всего пять раз, а как скрылось в начале третьей декады, так больше и не появлялось», — рассказывает Колесов.
Зима пришла в середине ноября вместе с похолоданием. Температура воздуха в третьей декаде оказалась довольно низкая (минус 5,0 градуса), ниже, чем в прошлом году. Холоднее была только третья декада ноября 2010 года (минус 7,0 градуса). За
«Вот вам и зима… В первой половине шли дожди, а во второй — уже чистый снег», — отмечает Колесов.
Снежный покров образовался довольно рано, особенно учитывая последние тёплые годы. Сейчас он составляет 20 см. Так же много снега было в 2016 году (27 см) и в 2010 году (28 см).
«Осадки держали до последнего дня в напряжении, но и в последний день всё получилось по прогнозу, 30 ноября выпало всего 4 мм», — добавляет синоптик.