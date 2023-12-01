Сначала холодно, а потом — оттепели. Какой будет погода в декабре в Петербурге

Первый месяц зимы в Петербурге окажется немного холоднее, чем предполагает климатическая норма. При этом среднемесячная температура декабря составит –2,5 градуса. Об этом «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов в пятницу, 1 декабря.

К слову, месячная сумма осадков, по предварительному прогнозу, составит около 50,8 мм.

«Среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге ожидается на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90–130% от климатической нормы», — заявил Колесов.

При этом синоптик ожидает, что в первой половине месяца будет преобладать холодная погода, а во второй половине декабря — влияние циклонов, которые могут даже спровоцировать оттепели.

С приходом календарной зимы в Петербург пришли и морозы. О том, какая погода ждет горожан на выходных, читайте в материале «Фонтанки».