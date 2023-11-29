«Попросила лопату — папа приехал с танком». Как петербуржцы выживают в снегу

Второй день петербуржцы борются с выпавшим снегом. Не везде это получается эффективно.



Горожане в соцсетях делятся лайфхаками. Наибольшее уважение вызывает специальная уборочная техника. «Как я обожаю своего папу. Попросила лопату, чтобы парковку почистить, — папа приехал с танком», — рассказывает Анна в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

