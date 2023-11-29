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    «Попросила лопату — папа приехал с танком». Как петербуржцы выживают в снегу

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    Второй день петербуржцы борются с выпавшим снегом. Не везде это получается эффективно.

    Горожане в соцсетях делятся лайфхаками. Наибольшее уважение вызывает специальная уборочная техника. «Как я обожаю своего папу. Попросила лопату, чтобы парковку почистить, — папа приехал с танком», — рассказывает Анна в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

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    «У нас знакомый на свою «Шниву» прицепил (не знаю, как называется) штуку, как у трактора, и расчистил двор. Я же вчера откопала себе парковочное место, а сегодня опять трактор меня закопал», — пишет Светлана.

    Антон показывает, как перевозят детские коляски по снежной колее — спиной вперёд и подтягивая коляску следом. «Шателена, 10, но так почти в каждом дворе», — отметил он.

    Мощный снегопад обрушился на Петербург 27 ноября. Вечером пробки достигли 9 баллов, на следующее утро 8 баллов, в Пулково отменяли авиарейсы. Подробную снежную хронику смотрите на «Фонтанке». Губернатор Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удалёнку, чтобы им не пришлось ехать до работы и дорожникам было проще чистить улицы. Снег тоннами вывозят с улиц, техника еле справляется, но его все равно много. В Мурино в сугробах до сих пор застревают роботы. В четверг ожидается новый снегопад.

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