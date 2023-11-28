    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.61eur97.07

    Fontanka.Digital

    Откопать Санкт-Петербург: посмотрите, как коммунальщики сражаются со стихией

    Город погряз под снежными холмами, сезон зимних "раскопок" открыт.

    222
    1 комментарий

    Любовь Хмелевская, Фонтанка.ру

    Весь день 28 ноября коммунальщики убирали снег в Санкт-Петербурге. В результате синхронной расчистки дорог и тротуаров по обочинам множились двойные сугробы. Техника иногда застревала не хуже, чем автомобили на заснеженных дорогах.

    Судя по публикациям в социальных сетях, на недостаточную уборку особенно жаловались жители Васильевского острова: даже вечером по некоторым тротуарам было не пройти. Отчаянные добирались до целей вплавь: в Неве рядом с проспектом Обуховской Обороны жители заметили SUP-серфера на доске.

    Городская администрация говорит, что в этот день коммунальные службы вывезли в 50 раз больше снега, чем в тот же день год назад. А именно - 35 161 кубометр, в том числе 13 тысяч кубометров за минувшие сутки. Только ведь это еще далеко не весь снег - службам еще работать и работать.

    За последние сутки в Петербурге выпало более 15 см снега, уборка города идет в усиленном режиме. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал работодателей перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, а автовладельцев — пользоваться общественным транспортом, чтобы дать возможность очистить улицы до следующего циклона. Подробнее о первом настоящем снегопаде этой зимы — читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЗимаСнегКоллапсЖКХСнегопад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close