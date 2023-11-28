Откопать Санкт-Петербург: посмотрите, как коммунальщики сражаются со стихией

Любовь Хмелевская, Фонтанка.ру
Весь день 28 ноября коммунальщики убирали снег в Санкт-Петербурге. В результате синхронной расчистки дорог и тротуаров по обочинам множились двойные сугробы. Техника иногда застревала не хуже, чем автомобили на заснеженных дорогах.
Судя по публикациям в социальных сетях, на недостаточную уборку особенно жаловались жители Васильевского острова: даже вечером по некоторым тротуарам было не пройти. Отчаянные добирались до целей вплавь: в Неве рядом с проспектом Обуховской Обороны жители заметили SUP-серфера на доске.
Городская администрация говорит, что в этот день коммунальные службы вывезли в 50 раз больше снега, чем в тот же день год назад. А именно - 35 161 кубометр, в том числе 13 тысяч кубометров за минувшие сутки. Только ведь это еще далеко не весь снег - службам еще работать и работать.
За последние сутки в Петербурге выпало более 15 см снега, уборка города идет в усиленном режиме. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал работодателей перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, а автовладельцев — пользоваться общественным транспортом, чтобы дать возможность очистить улицы до следующего циклона. Подробнее о первом настоящем снегопаде этой зимы — читайте на «Фонтанке».